همکاری دو استان دیالی عراق و کرمانشاه گسترش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، استاندار کرمانشاه شامگاه یکشنبه در مراسم امضا تفاهمنامه بین دو استان دیالی عراق و کرمانشاه اظهار داشت: گسترش همکاری دو استان دیالی عراق و کرمانشاه در چارچوب سیاستهای نظام، تعمیق روابط دو کشور را به دنبال دارد.

مجید غفوری افزود: گسترش روابط و رفع تمامی مشکلات در گرو دوستی و ارتباطات عمیق دو استان خواهد بود.

وی در ادامه با اشاره به تفاهمنامه های قبلی بین دو استان گفت: به دلیل مشکلات مختلف در استان دیالی تاکنون اراده ای برای اجرای آنها وجود نداشت اما امیدواریم از این پس در راستای به اجرا در آمدن تمامی مفاد تفاهمنامه ها حرکت کنیم.

غفوری افزود: استاندار دیالی درخواستهایی جهت حل مشکلات این استان و کمک به بازسازی دیالی و حضور شرکتهای اقتصادی و مهندسی کرمانشاه در این استان داشتند که ما در این خصوص اعلام آمادگی کرده ایم.

وی بیان کرد: استان کرمانشاه در بخشهای مختلف از جمله خدمات فنی مهندسی، تولید کالاهای صنعتی، صنایع غذایی و ... پتانسیلهای بالایی دارد، همچنین به لحاظ وجود مرز خسروی به عنوان بهترین دروازه ایران به عراق، قادر خواهیم بود از طریق این مرز، کالاهای استانهای دیگر را که مورد نیاز استان دیالی است، به این استان ارسال کنیم.

استاندار کرمانشاه اظهار داشت: در راس همه اقدامات ایجاد امنیت زوار ایرانی به داخل خاک عراق از استان دیالی است که زمینه ساز گسترش روابط و تعمیق دوستی میان دو استان خواهد بود.

وی ادامه داد: درخواست استاندار دیالی از ما حضور شرکتهای اقتصادی و مهندسی در دیالی است که ما آمادگی کامل داریم و در گام اول می توانیم نمایشگاهی از دستاوردها و توانمندی های جمهوری اسلامی به ویژه استان کرمانشاه را همانند نمایشگاهی که سال گذشته در سلیمانیه عراق برگزار شد در استان دیالی برگزار کنیم.

وی تاکید کرد: حضور شرکتهای فنی و مهندسی استان کرمانشاه در دیالی عراق نیازمند امنیت کامل در این استان است که ما خواستاریم این امنیت برای ما فراهم شود.

عبدالناصر مهداوی استاندار دیالی عراق نیز با ابراز علاقه نسبت به گسترش روابط با استان کرمانشاه، گفت: برای تقویت روابط، لازم بود سفری به استان کرمانشاه داشته باشیم و امیدواریم این تفاهمنامه مقدمه ای برای گسترش روابط دو استان باشد.

وی با تاکید بر لزوم رفع موانع موجود بر سر راه توسعه روابط دو استان، گفت: استان دیالی به لحاظ وجود تروریستها از استانهای پر آشوب عراق بود که اکنون این مشکل حل شده و شرایط برای گسترش روابط مهیاست.

هیئت عراقی طی سفر پنج روزه خود به ایران از برخی از کارخانجات بزرگ استان کرمانشاه بازدید و با توانمندی های این استان آشنا شدند.