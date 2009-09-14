300 مددجوی قزلحصاری به مرخصی رفتند

سید علی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: به منظور کاهش ناهنجاریها و آسیبهای ناشی از زندان و برقراری روابط عاطفی با خانواده ها 300 نفر از مددجویان این مرکز تا پایان نیمه دوم ماه مبارک رمضان طی بخشنامه ابلاغی از سوی رئیس قوه قضائیه به مرخصی ویژه ماه مبارک رمضان اعزام شدند.

وی افزود: واحد مرخصی با هدف اصلاح، سالم سازی و کاهش جمعیت کیفری مطابق با دستورالعمل اجرایی سازمانها و سیاستهای قوه قضائیه توانست با بررسی تقاضای متقاضیان مرخصی، در نوبت اول این تعداد مددجو را به مدت 10 روز به مرخصی بفرستد تا آنها بتوانند کاستیها و نارسائیهای شخصیتی و روانی خود را با حضور در محیط خانواده درمان کنند.

این مسئول خاطرنشان کرد: علاوه بر این تعداد، 147 نفر نیز تا پایان نیمه دوم به مرخصی اعزام شدند.

شبهای قدر عالی ترین لحظات برای اصلاح رفتار مددجویان است

حسینی در بخش دیگری با اشاره به برگزاری مراسم احیا در شبهای قدر بیان داشت: مراسم ویژه لیالی قدر در ندامتگاه قزلحصار با حضور مددجویان در حسینیه اندرزگاه ها با همت اداره فرهنگی تربیتی این مرکز، مسئولان فرهنگی و روسای اندرزگاه ها برگزار شد.

رئیس ندامتگاه قزلحصار شبهای قدر را عالیترین لحظات برای بازگشت مددجویان و بهترین فرصت برای اندیشیدن به اعمال و رفتارهای گذشته و اصلاح آنان دانسته و عنوان کرد: مددجویان حسینیه ها و مراسمهای شبهای قدر را مأمن و پناهگاه امن برای توسل می دانند، باید بدانند انسان در همه حال حتی در مذلت و تاریکی می تواند در این شبها سینه خود را همچون آینه صیقل دهد.