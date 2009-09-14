ساخت سریال مردان هور در قزوین آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین سردار سالار آبنوش یکشنبه شب در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان گفت: امسال نیز برنامه‌های هفته دفاع مقدس از 31 شهریور ماه با رژه یگانهای مختلف نیروهای مسلح آغاز می‌شود.

وی افزود: باتوجه به هماهنگی‌های انجام شده مراسم اختتامیه برنامه‌های عقیدتی و قرآنی ماه مبارک رمضان سپاه استان نیز در این هفته برگزار خواهد شد.

فرمانده سپاه صاحب ‌الامر (عج) استان قزوین یادآور شد: در این ایام با برگزاری برنامه‌هایی چون دیدار با خانواده شهدا و خاطره‌گویی، یاد و نام شهدای دوران دفاع مقدس گرامی داشته می‌شود.



وی افزود: باتوجه به هماهنگی‌ های انجام شده در اولین روزهفته دفاع مقدس یک نمایشگاه ویژه این ایام در گلزار شهدای قزوین افتتاح می شود که در این نمایشگاه واحدهای مختلفی از سپاه صاحب‌ الامر (عج) استان، ارتش جمهوری اسلامی و نیروی انتظامی محصولات فرهنگی خود را عرضه می کنند.



آبنوش عنوان داشت: در رژه امسال شاهد برگزاری رژه حماسی یگان‌های مختلف نظامی و انتظامی ورژه حماسی یگان‌هایی از لشگر 16 زرهی خواهیم بود.



وی اجرای نمایش نیروهای ذوالفقار از یگان‌های نمونه رزمی سپاه صاحب‌ الامر استان قزوین را از دیگر برنامه های هفته دفاع مقدس دانست.

فرمانده سپاه صاحب‌ الامر (عج) استان قزوین خاطرنشان کرد: همچنین در برنامه هفته دفاع مقدس سال جاری با پیش بینی‌های انجام شده یگان‌هایی از لشگر 16 زرهی قزوین با سبک جدیدی از رژه در برنامه این روز حاضر می‌شوند و در میان تجهیزات موتوری لشگر 16 زرهی نیز تجهیزات جدیدی به نمایش در می‌آید.



وی تصریح کرد: در هفته دفاع مقدس همزمان با اول مهر ماه زنگ مقاومت در مدارس استان نواخته می‌شود و با هماهنگی‌های انجام شده پیشکسوتان عرصه دفاع مقدس با حضور در مدارس مختلف خاطرات ایام دفاع مقدس را بازگو می کنند.

آبنوش با اشاره به ساخت سریال مردان هور در قزوین اظهار داشت: در این ایام یکی دیگر از برنامه‌های بسیار مهم هفته دفاع مقدس آغاز ساخت سریال مستند مردان هور است که ساخت آن 14 ماه طول می کشد.



به گفته وی این سریال که از حدود هشت ماه پیش کارهای مقدماتی آن آغاز شده است در آخرین نشست با اعتباری بالغ بر دو میلیارد و 500 میلیون تومان برآورد هزینه شده که در 800 دقیقه و 25 قسمت تهیه می ‌شود.

فرمانده سپاه صاحب‌ الامر (عج) استان قزوین تصریح کرد: این سریال برنامه‌ای ترکیبی مستند و نیمه مستند است که کارگردانی آن را فرهاد مختاری از کارگردانان فعال عرصه دفاع مقدس و تهیه کنندگی آن را دزفولی برعهده خواهد داشت.

وی یادآور شد: باتوجه به اینکه در هشت سال دفاع مقدس رزمندگان استان قزوین در قالب لشگر‌های هشت نجف، 31 عاشورا، تیپ صاحب‌ الامردر عرصه‌های مختلف دفاع مقدس حضور داشتند و بیشتر حضور رزمندگان قزوین در منطقه هور بوده است نام این سریال در مرحله مقدماتی مردان هور نام گرفته است ولی پیشنهادهایی برای نام این سریال وجود دارد که پس از بررسی در صورت لازم تغییر خواهد یافت.



به گفته آبنوش در این سریال صحنه‌های مختلف حضور مردم قزوین در برنامه‌های اعزام رزمندگان و کمک به رزمندگان و همچنین تشییع پیکر شهدای هشت سال دفاع مقدس در کنار صحنه‌های حضور رزمندگان استان قزوین در خطوط مختلف نبرد با دشمن به تصویر کشیده می ‌شود.