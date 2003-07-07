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۱۶ تیر ۱۳۸۲، ۱۶:۱۸

روز پنجشنبه و در مصلاي تهران :

مراسم وداع با لاله هاي خونين انقلاب برگزار مي شود

مراسم وداع با لاله هاي خونين انقلاب برگزار مي شود

در آستانه ايام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و با هدف تكريم شهيدان گلگون كفن انقلاب اسلامي ، مراسم ميثاق با فدائيان حضرت زهرا روز پنجشنبه درمصلاي تهران برگزار مي شود.

به گزارش خبرگزاري مهر، مراسم ويژه تجليل و تكريم از 300 شهيد گلگون كفن جنگ تحميلي از روز پنجشنبه آغاز و تا روز شنبه ادامه خواهد داشت.مراسم تشييع پيكر مطهر اين شهيدان روز يكشنبه از مصلي تا ستاد معراج شهدا برگزار مي شود.
نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي برگزاري اين مراسم را به عهده خواهد داشت.

کد مطلب 9467

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