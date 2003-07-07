مراسم وداع با لاله هاي خونين انقلاب برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر، مراسم ويژه تجليل و تكريم از 300 شهيد گلگون كفن جنگ تحميلي از روز پنجشنبه آغاز و تا روز شنبه ادامه خواهد داشت.مراسم تشييع پيكر مطهر اين شهيدان روز يكشنبه از مصلي تا ستاد معراج شهدا برگزار مي شود.

نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي برگزاري اين مراسم را به عهده خواهد داشت.