گازرسانی به روستاها در دولت نهم 206 درصد رشد داشت

مصطفی کشکولی یکشنبه شب در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین گفت: در حال حاضر 750 شهر کشور و هفت هزار و 500 روستای کشور از تسهیلات گاز برخوردار شده اند.

وی افزود: در حال حاضر 14 میلیون و 600 هزار خانوار با جمعیتی بالغ بر 57 میلیون نفر زیرپوشش شرکت گاز قرار دارند و از نعمت گاز برخوردارند.

مدیر گازرسانی شرکت گاز ایران افزود: در حال حاضر شرکت گاز 11 میلیون و 300 هزار مشترک، 33 هزار کیلومتر خطوط انتقال و 166 هزار کیلومتر شبکه گازرسانی دارد که در مجموع شریان‌های حیاتی انرژی گاز کشور 200 هزار کیلومتر خطوط انتقال و شبکه گاز کشور را شامل می‌شود.



وی اضافه کرد: هم ‌اکنون 23 هزار واحد صنعتی، 52 نیروگاه و 900 جایگاه CNG از نعمت گاز برخوردارند.

کشکولی عنوان داشت: در استان قزوین نیز 99 درصد از جمعیت شهری و 31 درصد جمعیت روستایی از نعمت گاز برخوردارند که این میزان برخورداری از نعمت گاز بالاتر از نرم کشوری نیز است.

وی تصریح کرد: در بحث توسعه شرکت گاز برنامه‌های خود را ادامه می‌دهد تا مشترکان گاز در اقصی نقاط کشور از این موهبت الهی برخوردار شوند ولی آنچه موجب نگرانی است موضوع مصرف بیش از اندازه گاز است.

مدیر گازرسانی شرکت گاز ایران توضیح داد: بر اساس آخرین آماری که تا روز جمعه بیستم شهریور ماه به دست آمده از ابتدای سال 60 میلیارد متر مکعب گاز در کشور توزیع و مصرف شده است که مصرف این میزان گاز نشان از افزایش 11 درصدی مصرف در کشور به نسبت مدت مشابه سال گذشته دارد.

وی تصریح کرد: در این میان بیشترین میزان مصرف گاز کشور مربوط به مشترکان خانگی است که بخشی ازاین افزایش مصرف با توجه به توسعه شبکه و افزایش مشترکان طبیعی است و بخشی نیز به دلیل سرمای دراز مدت فصل بهار بوده است ولی در بخش صنایع غیرعمده 13 درصد و در بخش صنایع عمده 12 درصد افزایش مصرف داشته‌ایم.

کشکولی اعلام کرد: در بخش CNG نیز هفت میلیون متر مکعب مصرف داشتیم که 77 درصد رشد را نشان می‌دهد.

امکان افزایش تولید گاز تا سه سال آینده وجود ندارد

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر تا سه سال آینده امکان افزایش تولید گاز در کشور وجود ندارد زیرا احداث و بهره‌برداری از هر فاز جدید گازی کشور دو تا سه میلیارد دلار هزینه دربردارد و چنین امکانی هم‌اکنون فراهم نیست ولی تنها با کاهش مصرف 10 درصدی در بخش خانگی می‌توانیم به اندازه یک فاز پارس جنوبی گاز داشته باشیم.

مدیر گازرسانی شرکت گاز ایران اظهار داشت: بنابراین با توجه به فضای موجود تنها راه شرایطی که بیان شد اعمال مدیریت است در غیر این صورت به طور قطع در زمان پیک مصرف یعنی در زمستان با کمبود گاز مواجه خواهیم بود زیرا در حال حاضر مصرف روزانه کشور به طور متوسط 70 میلیون متر مکعب است که این میزان با توجه به سرمای زمستان به 400 تا 420 میلیون متر مکعب خواهد رسید.

وی تأکید کرد: کشور در حال توسعه است و این جای بسی خوشحالی است ولی انتظار این است که مصرف گاز را منطقی کنیم تا بتوانیم با حداقل 10 درصد صرفه جویی به نیازهای حاصل از توسعه گاز و نیاز ناشی از پیک مصرف پاسخگو باشیم و این موضوع با مدیریت مصرف و کارهای بسیار ساده‌ای که برای کاهش مصرف آموزش داده می‌شود، میسر خواهد بود.

تجهیزات گازسوز کشور باکیفیت نیستند

کشکولی عنوان داشت: از طرفی به دلیل آنکه انرژی ارزان است تجهیزات ساخته شده برای مصرف گاز نیز از استاندارد‌های لازم برخوردار نیستند حال آنکه اگر قیمت انرژی اصلاح شود تجهیزات گازسوز کشور نیز با کیفیت بهتری عرضه خواهد شد.

وی یادآورشد: در چهارسال گذشته خطوط انتقال گاز 78 درصد، ایستگاه‌های تقویت فشار 54 درصد، مصرف گاز طبیعی 40 درصد، شهرهای گاز رسانی شده 19 درصد، گاز رسانی به صنایع 184 درصد، گاز رسانی به نیروگاه‌ها 67 درصد و سرمایه‌ گذاری در بخش زیر بنایی 299 درصد افزایش داشته است.

مدیر گازرسانی شرکت گاز ایران ادامه داد: تنها در بخش روستاهای گازرسانی شده 206 درصد افزایش داشتیم به طوری که سال گذشته یک هزار و 600 روستای جدید گازرسانی شد و تعداد روستاهای گازدار کشور به هفت هزار و 500 روستا رسید و گازرسانی به دو هزار و 220 روستا نیز هم اکنون در حال اجراست.

به گفته کشکولی برای احداث هر ایستگاه انتقال گاز سه میلیارد تومان اعتبار نیاز است که تا سه سال آینده طرح جدیدی در این زمینه اجرایی خواهد شد.

قزوین رتبه چهارم مشترکان گاز صنعتی را داراست

ولی‌الله دینی مدیرعامل سابق شرکت گاز استان قزوین هم در این مراسم گفت: در سال گذشته فقط 64 روستا گازدار بود که در حال حاضر این تعداد به 175 روستا رسیده است و 90 روستای دیگر نیز در حال اجرای عملیات گازرسانی است.



وی اظهار داشت: در استان قزوین قابلیت کار وجود دارد بنابراین پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان سال 90، گازرسانی به روستاها روند بهتری پیدا کند چون در مصوبات دور دوم سفر رئیس جمهور به گازرسانی روستاها تأکید شده است.

دینی افزود: با تلاش‌های انجام شده شرکت گاز استان قزوین توانست رتبه چهارم را در جذب مشترکان صنعتی کسب کند و این در حالیست که استان قزوین در وسعت رتبه 27 و در جمعیت رتبه 20 کشور را دارد.



در ادامه ضمن تقدیر از ولی‌الله دینی مدیرعامل سابق شرکت گاز استان قزوین، محمدعلی شفیعی‌ها به عنوان سرپرست شرکت گاز استان قزوین معرفی شد.

در حال حاضر 99 درصد جمعیت شهری و 38 درصد جمعیت روستایی اتان قزوین از گاز طبیعی برخوردارند.