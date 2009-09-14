سرانه فضای سبز در قزوین به بیش از 14 مترمربع رسید

سیدمهدی کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: در نیمه اول سال جاری چهار بوستان به نامهای 22 بهمن، پرستار، مسافر و باغ مشاهیر با مساحت کل 46 هزار و 800 مترمربع به بهره ‌برداری رسید که شهروندان از آن استفاده می کنند و بوستان پامچال با شش هکتار مساحت نیز در حال احداث است.

وی افزود: روند افزایش تعداد بوستان‌های شهری طی سال‌های اخیر مطلوب است به طوری که در سال 86، قزوین دارای 40 بوستان بود که این تعداد در سال 88، به 45 بوستان افزایش یافت و در حال حاضر سرانه بوستان هر شهروند 9.6 مترمربع است.

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قزوین تصریح کرد: در کنار طرحهای توسعه بوستانهای شهری، برنامه توسعه فضای سبز در حاشیه بلوارها، تکمیل بوستان‌ها، توسعه بوستان باراجین، ادامه طرح‌های جنگل کاری تحت عنوان کمربند سبز و ایجاد فضای سبز در قطعات و لچکی‌های فضای سبز از روند رو به رشدی برخوردار بوده، به طوری که مساحت فضای سبز از 481 هکتار در سال 86 به 511 هکتار در سال 88 رسیده است که نشان از رشد شش درصدی توسعه فضای سبز دارد.

وی با اشاره به محاسبه میزان سرانه فضای سبز بر حسب جمعیت شهری اظهار داشت: افزایش جمعیت شهری، کاهش سرانه فضای سبز را به همراه دارد، از این رو برای افزایش میزان سرانه، باید توسعه فضای سبز شتاب بیشتری بگیرد.

کاظمی گفت: 511 هکتار فضای سبز در سه منطقه شهری قزوین به صورت پراکنده وجود دارد و شهروندان ساکن در منطقه یک همواره خواهان توسعه فضای سبز در این منطقه هستند، سهم فضای سبز این منطقه در مقایسه با دیگر مناطق شهری کمتر است که عمده دلیل آن کمبود زمین مناسب است.

وی تصریح کرد: احداث بوستان و فضای سبز به سه مؤلفه نوع کاربری، مالکیت و توانمندی‌های محیطی بستگی دارد، بنابراین بستر ایجاد فضای سبز باید دارای کاربری فضای سبز بوده و در مالکیت شهرداری باشد.