ساری 500 هکتار فضای خدمات شهری کم دارد

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، سیدمحمود میثاقی شامگاه یکشنبه در حاشیه جلسه علنی شورای شهر ساری افزود: فضای حاشیه و میانی سطح شهر ساری بسیار نامناسب دیده شده و هم اکنون هزار و 500 هکتار بافت فرسوده متصل به سیمای شهری موجود است.

وی خاطرنشان کرد: ساری اکنون با مشکلات عدیده ای در توسعه شهری مواجه بوده و توسعه شهر ساری با چالشهای جدی روبروست.

مدیر پروژه بازنگری طرح تفضیلی مرکز استان با اشاره به اینکه دستگاه های اجرایی مستقر در مرکز استان باید همکاری صمیمانه تری برای توسعه شهر ساری داشته باشند، عنوان کرد: حضور کارشناسان تمامی دستگاه های اجرایی مازندران در جلسات بررسی طرح بازنگری تفضیلی شهر ساری ضروری است.

میثاقی با بیان اینکه برای توسعه شهر ساری و راهکارهای برون رفت از فضای نامناسب امروز ساری نظرات 128 صاحب نظر درخواست شده است، یادآور شد: تعداد 12 نخبه و صاحب نظر مرکز استان خود را مفتخر به پاسخگویی و ارائه طرحهایی برای توسعه شهری داده اند.

به گفته وی، تصویب طرح جامع ساری این شهر را برای حداقل 50 سال آینده از نظر شهرسازی و معماری بیمه می کند.

این کارشناس شهری با اشاره به اینکه شهر ساری اکنون تنها ظرفیت پذیرش و خدمات دهی 250 هزار نفر را دارد، افزود: با اجرای طرح جامع این شهر توانایی خدمات رسانی و درآمدزایی از 300 تا 600 هزار نفر را در بخشهای مختلف برای توسعه شهری خواهد داشت.

وی با اظهار تاسف از اینکه به واسطه اینکه هنوز طرح جامع شهر ساری تصویب نشده و طرح تفضیلی آن قابلیت اجرایی ندارد و به همین دلیل بسیاری از ساخت و سازهای غیرمجاز در مرکز استان رو به افزایش است، افزود: ساری از لحاظ ساخت و ساز شهری یکی از نامناسب ترین شهرهای کشور است.

میثاقی با بیان اینکه به رغم تدوین طرح جامع شهر ساری از ناحیه افرادی ذی نفوذ در شهرداری ساری شاهد درخواستهایی مبنی بر کاهش حریمهای غیرقانونی در طرح هستیم، خاطرنشان کرد: ساری با ضابطه مندی رابطه بیگانه ای داشته و همچنان در روستاشهری باقی خواهد ماند.

وی با اشاره به اینکه تاکنون بیش از 100 جلسه برای شهر ساری و طرحهای توسعه ای مرکز استان برگزار شده است، افزود: مادامی که همگرایی و اتحاد مابین مسئولان شهری و استانی برای توسعه ساری حاکم نباشد ساری نمی تواند ساختار شهری داشته باشد.

شهر ساری مرکز مازندران 250 هزار نفر جمعیت دارد.