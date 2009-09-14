شهردار جدید کرمانشاه معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، استاندار کرمانشاه شامگاه یکشنبه در این مراسم با اشاره به اهمیت کار شهرداری گفت: وظایف و عملکرد شهرداری با سایر دستگاه ها متفاوت است زیرا اداره شهرداری به شکل درآمد و هزینه است، این در حالیست که سایر دستگاه های اجرایی این روند و روش را طی نمی کنند.

مجید غفوری با بیان اینکه شهر کرمانشاه دارای پتانسیلهای بسیاری در بخشهای مختلف است، گفت: شهرداری با همکاری سایر دستگاه ها باید این پتانسیلها را شناسایی و به بهترین شکل ممکن به فعل درآورد.

وی با تاکید بر استفاده از توانایی های بخش خصوصی اظهار داشت: بخش خصوصی دارای توانایی های بسیار بالایی است که باید در جهت عمران و توسعه شهر در بخشهای مختلف مورد استفاده قرار گیرد.

استاندار کرمانشاه در ادامه به پروژه خیابان مدرس اشاره کرد و گفت: هم اکنون بیش از 60 درصد پروژه خیابان مدرس انجام شده این در حالیست که تا چهار سال پیش این پروژه تنها 10 درصد پیشرفت فیزیکی داشت.

غفوری پروژه قطار شهری را یکی از پروژه های عمده شهر کرمانشاه عنوان کرد و ادامه داد: پروژه قطار شهری کرمانشاه در سال 86 مورد تصویب قرار گرفت و هم اکنون فاز مطالعاتی آن به پایان رسیده اما در تلاش هستیم با انجام مطالعات دقیق تر، این پروژه را به بهترین شکل و اقتصادی ترین روش انجام دهیم.

وی با توصیه به شهردار کرمانشاه گفت: شهرداری باید ساماندهی ترافیک شهری و برنامه ریزی دقیق در این خصوص، افزایش سرانه فضای سبز و تلاش بیشتر برای نظافت و پاکیزگی شهر را در اولویت کاری خود قرار دهد.

استاندار کرمانشاه خاطرنشان کرد: کرمانشاه مهمترین و بزرگترین شهر غرب کشور است بنابراین باید به تناسب و فراخور این موقعیت شهر را اداره و برای آن برنامه ریزی کرد.

شهرداری کرمانشاه 41 میلیارد تومان بدهکاری دارد

در ادامه مراسم رئیس شورای شهر کرمانشاه نیز کار در شهرداری را سخت اما شیرین دانست و گفت: کار کردن در شهرداری به رغم اینکه بسیار سخت و دشوار است اما چون در جهت خدمت به مردم است بسیار شیرین و با ارزش است.

سید حجت الله موسوی اجاق با اشاره به گسترش وظایف شهرداری های گفت: شهرداری باید از یک سازمان صرفا خدماتی به یک سازمان فرهنگی و اجتماعی تبدیل شود چرا که نیاز یک کلانشهر در ابتدا توسعه امور فرهنگی و اجتماعی است.

وی با اشاره به کاهش درآمدهای شهرداری گفت: هم اکنون شهرداری کرمانشاه 41 میلیارد تومان بدهکاری دارد که با توجه به کاهش چشمگیر درآمدها جبران آن بسیار مشکل است.

موسوی اجاق افزایش سریع درآمدهای شهرداری را ضروری دانست و اظهار داشت: در جهت افزایش درآمدهای شهرداری و جذب مشارکتهای مردمی باید واحد مستقلی تاسیس شود که تنها به این دو مقوله بپردازد.

رئیس شورای شهر کرمانشاه کاهش هزینه ها و مدیریت منابع را از اولویتهای کاری شهردار جدید دانست و خاطرنشان کرد: با توجه به مشکلات مالی موجود باید این دو موضوع سرلوحه کاری شهرداری قرار گیرد.

استفاده از توانایی ها و تخصص نخبگان جامعه باید مورد توجه قرار گیرد

منوچهر فخری شهردار جدید کرمانشاه نیز در ادامه این مراسم گفت: برای اداره کلانشهر کرمانشاه باید با برنامه ریزی دقیق از پتانسیلها و توانایی های موجود بهترین استفاده را برد.

وی افزود: استفاده از توانایی ها و تخصص نخبگان جامعه در بخش های مختلف و همکاری با سایر دستگاه ها در اداره شهر ضروری است و این مهم باید در اولویت و مورد توجه قرار گیرد.

شهردار جدید کرمانشاه استفاده از توانایی های علمی و تجربی پرسنل، بالا بردن سطح درآمدهای شهرداری از طریق توانمندسازی مردم، استفاده از تجارب شهرداری های کلان شهرهای دیگر، استفاده از توانایی های بخش خصوصی، مکانیزه کردن واحدهای مختلف شهرداری و استفاده از IT در بخشهای مختلف شهرداری را از جمله برنامه های خود اعلام کرد.

در این مراسم استاندار، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس خبرگان، نمایندگان کرمانشاه در مجلس و جمع کثیری از مدیران و مسئولان دوایر مختلف اداری حضور داشتند.