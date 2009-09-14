برداشت بی رویه شن و ماسه در بستر رودخانه سفیدرود

کامران زلفی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سفیدرود بزرگترین رودخانه ضلع جنوبی دریای خزر است که باید برداشت شن و ماسه از بستر این رودخانه به طور کامل قطع شود.

وی با اعلام اینکه با جایگزین کردن ماسه های کوهی به جای رودخانه ای در گیلان می توان گام مهمی در جهت تثبیت حریم و بستر رودخانه ها و دریا برداشت، عنوان کرد: رودخانه های گیلان زایشگاه ماهیان کوچ گر دریای خزر و منشاء آبهای شیرین سفرهای زیرزمینی هستند.

زلفی نژاد ادامه داد: وقتی بستر رودخانه ها بی رویه برداشت شود مطمئنا سفره های آبهای زیرزمینی از حالت آب شیرین به لب شور هدایت می شوند.

وی با عنوان اینکه برای توسعه استان نیاز به شن و ماسه است، ادامه داد: متقاضیان برداشت قانونی از رودخانه ها باید تقاضای خود را برای بررسی های مقدماتی و کارشناسی به دفتر فنی استانداری و سازمان آب منطقه ای تقدیم تا مجوز برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه ها صادر شود.

مدیرکل محیط زیست گیلان با اشاره به برخورد با متخلفانی که به صورت غیرقانونی از بستر رودخانه ها برداشت می کنند، گفت: با همکاری مراجع قضایی استان متخلفانی که به صورت غیرقانونی از بستر رودخانه ها برداشت انجام می دهند برخورد خواهد شد.

وی در ادامه خواستار معرفی متخلفان توسط مردم به محیط زیست و آب منطقه ای گیلان شد و ادامه داد: مردم می توانند هرگونه برداشت مشکوک از بستر رودخانه ها را به اداره کل محیط زیست استان یا به سازمان آب منطقه ای گیلان اطلاع دهند تا در اولین فرصت نسبت به جمع آوری تجهیزات و برخورد قانونی با آنها اقدام شود.