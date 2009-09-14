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۲۳ شهریور ۱۳۸۸، ۱۲:۳۹

نماینده گیلان بر لزوم حفظ اشتغال صنایع موجود گیلان تاکید کرد

نماینده گیلان بر لزوم حفظ اشتغال صنایع موجود گیلان تاکید کرد

رشت - خبرگزاری مهر: نماینده مردم رودسر و املش در مجلس هشتم بر لزوم حفظ اشتغال صنایع موجود استان گیلان تاکید کرد.

اسدالله عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اشتغال از خواسته های اصلی نمایندگان گیلان است از استاندار و کارگروه اشتغال استان خواست برای حفظ صنایع فعال استان چاره اندیشی اساسی شود.

وی عنوان کرد: خوشبختانه در استان گیلان در بخش صنعت مصوبات خوبی داریم که باید از این موقعیت به نحو احسن در توسعه استان استفاده شود.

نماینده مردم رودسر و املش با اعلام اینکه در شهرک صنعتی رودسر و آسیاب سراملش زمین خالی برای سرمایه گذاری وجود دارد، از سرمایه گذاران خواستار سرمایه گذاری در این منطقه شد.

وی خاطرنشان کرد: بخش صنعت در ایجاد اشتغال و توسعه استان نقش ممتازی دارد و مسئولان باید در این زمینه توجهی ویژه داشته باشند.

عباسی با اشاره به اینکه شهرستانهای رودسر و املش قابلیتهای زیادی در بخشهای مختلف دارند، افزود: باوجود این توانائیها و قابلیتها، محرومیت در این شهرستان بسیار زیاد است.

وی ادامه داد: این منطقه محیطی امن برای سرمایه گذاری بخش خصوصی بوده همچنین از فاکتورهای لازم برای سرمایه گذاری برخوردار است.

کد مطلب 946713

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