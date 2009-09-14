پرونده های 10 ساله اوقافی نیازمند حمایت رئیس جدید قوه قضائیه است

حجت الاسلام سید یدالله شیرمردی در گفتگو با خبرنگار مهر در ورامین افزود: متاسفانه سالهاست که برخی املاک اوقافی در این استان، مورد تعرض سود جویان قرار گرفته است.

وی خاطر نشان کرد: این موقوفه ها با پیگیری های اداره کل اوقاف استان تهران دارای پرونده در قوه قضائیه هستند و بعضی از این پرونده ها بیش از 10 سال است که در قوه قضائیه تشکیل شده اند ولی هنوز تکلیف آنها روشن نشده یا اجرای احکامشان به نتیجه نرسیده است.

شیرمردی تاکید کرد: در صورت احصاء درآمدها و عایدات این موقوفات و در اختیار گرفتن اوقاف، فعالیت های چشمگیری می توان انجام داد.

این مسئول افزود: به طور قطع با دریافت این درآمدها و عایدات، اداره اوقاف می تواند از این اموال و سرمایه ها در راه گسترش فرهنگ اسلامی و دینی بهره برداری کند.

وی تصریح کرد: ترویج فرهنگ عاشورایی، گسترش و ترویج امور دینی و قرآنی، احداث مراکز آموزشی و پزشکی از جمله اقداماتی است که می توان با این عایدات انجام داد.

شیرمردی افزود: رسیدگی به ایتام و محرومان، اشتغالزایی برای جوانان و از همه مهمتر، یاری دولت در اجرای طرح ها و پروژه هایش، از دیگر موارد مصرفی عایدات اوقافی است.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان تهران اظهار امیدواری کرد: با حمایت آیت الله آملی لاریجانی، وضعیت پرونده های اوقافی که در قوه قضائیه بوده و سالهاست بلا تکلیف هستند، به سرعت سامان داده شده و این پرونده ها به نحو مطلوب خاتمه یابند.

وی تاکید کرد: اقدام قوه قضائیه می تواند اداره اوقاف را در باز پس گیری اموال وقفی و اجرای نیات واقفین، یاری کند.