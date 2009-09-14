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۲۳ شهریور ۱۳۸۸، ۱۰:۲۰

ترور ماموستا عالی توطئه دشمن برای ایجاد تفرقه بین مردم کردستان است

ترور ماموستا عالی توطئه دشمن برای ایجاد تفرقه بین مردم کردستان است

سنندج - خبرگزاری مهر: استاندار کردستان ترور ماموستا برهان عالی از روحانیون سرشناس کردستان را یکی از برنامه های دشمن برای ایجاد اختلاف در بین مردم استان برشمرد.

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، اسماعیل نجار با انتشار بیانیه ای در خصوص شهادت ماموستا برهان عالی از ائمه جمعه شهر سنندج آورده است: ترور ناجوانمردانه ی ماموستا برهان عالی در شب احیا یکی دیگر از توطئه های دشمنان نظام در تفرقه بین مسلمانان می باشد.

در این بیانیه آمده است: ترور ناجوانمردانه جاهلان متعصب در به شهادت رساندن عالمی مجاهد و مبلغی نستوه و روشن ضمیر "ماموستا برهان عالی" امام جمعه وجماعت مسجد قبای سنندج در شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان و لیالی قدر، قلوب مردم مسلمان کردستان را بشدت جریحه دار کرد و موجب اندوه و آلام دل ها و سبب نفرت وانزجار همه انسان های آزاده و خدا جو از دشمنان اسلام، قرآن و رسول اکرم(ص) گشت.

استاندار کردستان در این بیانیه آورده است: اینجانب ضمن محکوم نمودن این جنایت ضد بشری و اهانت به ساحت مقدس روحانیت، ضمن عرض تسلیت به پیشگاه پیامبرعظیم الشان اسلام(ص)، روحانیت و مردم روزه دار استان بالاخص خانواده ی داغدار ایشان، به طراحان و توطئه گران اجنبی این جنایت و مزدوران آمریکا و صهیونیسم اعلام می نمایم که ریختن خونهای پاک چنین مومنانی موجب تنومندتر شدن شجره طیبه انقلاب اسلامی شده و پیوندهای عمیق میان مسلمانان را ناگسستنی تر خواهد نمود و برای این گمراهان کج اندیش جز بغض و کینه امت اسلامی حاصلی دربر نخواهد داشت.

اسماعیل نجار با اشاره به تحکیم هر چه بیشتر پایه های وحدت در جامعه تاکید کرده است: این از خدا بی خبران دست نشانده و تربیت یافته استکبار بدانند که مردم مسلمان و متدین کردستان همانگونه با پیروی از خط امام راحل، خمینی کبیر(ره) و رهبری خردمند و آگاه انقلاب اسلامی راه وحدت و یکپارچگی را دنبال نموده و سنی و شیعه این مرز و بوم را در ریشه کن ساختن جاهلیت مدرن مصمم تر ساخته و با قدرت در برابر توطئه های بیگانگان ایستادگی می نمایند و با هوشیاری و بیداری کامل هر نوع توطئه دشمنان اسلام را که با هدف بر هم زدن آرامش و وحدت ملی و در راستای اختلاف افکنی طراحی شده است را خنثی نموده و توصیه های رهبر معظم انقلاب در حفظ وحدت و برادری را نصب العین خود قرار دهند.

در پایان بیانیه استاندار کردستان آمده است: بی شک کسانی که اقدام به ترور علمای نستوه و مجاهد می نمایند از اسلام خارج و هر مسلمان آزاده ای از آنها بیزار است و از خداوند متعال برای این شهید علو درجات و برای مردم فهیم و فرهیخته استان، روحانیت بزرگواربالاخص خانواده ی مکرم ایشان اجر و صبر جزیل مسئلت دارم.
کد مطلب 946716

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