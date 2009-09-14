دشمن از نقش و جایگاه روحانیت در کشور هراس دارد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، ماموستا عبدالقادر قادری شامگاه روز یکشنبه در جریان مراسم تشییع و خاکسپاری شهید ملا برهان عالی اظهار داشت: دشمنان انقلاب اسلامی از نقش و جایگاه روحانیت در کشور هراس دارند و به همین دلیل نسبت به حذف فیزیکی افراد و به شهادت رساندن آنها برنامه ریزی می کنند.

وی ادامه داد: از بدو پیروزی انقلاب اسلامی دشمنان از تمامی حربه های خود برای ضربه زدن به تحکیم پایه های وحدت و اتحاد بین مردم و روحانیت استفاده کردند ولی به نتیجه ای نرسیدند که به همین دلیل به حذف فیزیکی افراد و همچنین دست به عما ناجوانمردانه ترور شخصیت ها می زنند.

امام جمعه شهر پاوه بیان داشت: ماموستا برهان عالی از روحانیون برجسته و خوشنام کردستانی بود که ارتباط بسیار خوبی با اقشار مختلف مردم به ویژه نسل جوان داشت و دشمن از این همه توان فکری وی به هراس افتاد و در عملی به دور ازانسانیت این مجاهد عالم و نستوه را ترور و به شهادت رساند.

ماموستا قادری بر حفظ وحدت و یکدلی در جامعه تاکید کرد و افزود: تمامی برنامه های دشمن از جمله ترور شخصیتهای برجسته در راستای ایجاد تفرقه در جامعه است که بر همگان واجب است ضمن محکوم کردن این جنایتها همچنان در راه اسلام و انقلاب استوار بوده و وحدت و یکپارچگی در جامعه را حفظ نمایند.

وی خاطرنشان کرد: کسانی که ماموستا برهان عالی را به شهادت رساندند، دشمن انقلاب، اسلام و پیامبر خدا هستند و ما باید ضمن حفظ میراث گرانبهای این شهدای گرانقدر که همانا حفظ وحدت و یکپارچگی در کشور است، این دسیسه های خطرناک دشمنان را خنثی کنیم.

امام جمعه شهر پاوه در پایان ترور شهید ملا برهان عالی را ضایعه ای بسیار گران برای مردم کردستان و مسلمانان دانست و یادآور شد: به شهادت رسیدن ماموستا عالی در این شبهای مبارک برای وی فیض ابدی و برای بازماندگان حسرت و اندوه را بر جای گذاشت.

ماموستا برهان عالی از ائمه جمعه شهر سنندج و عضو شورای افتاء مرکز بزرگ غرب کشور بود که بامداد یک شنبه در جلو درب منزل خود توسط عوامل ناشناس به درجه رفیع شهادت نائل آمد.