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۲۳ شهریور ۱۳۸۸، ۹:۵۲

شهادت ماموستا عالی نشان از بن بست فکری جریان نفاق است

شهادت ماموستا عالی نشان از بن بست فکری جریان نفاق است

سنندج - خبرگزاری مهر: رئیس گروه مشاوران جوان استاندار کردستان شهادت ماموستا برهان عالی را نشان از بن بست فکری در میان جریان نفاق دانست.

اسماعیل احمدی شامگاه روز گذشته در حاشیه مراسم تشییع و خاکسپاری ماموستا برهان عالی در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی اظهار داشت: شهادت ماموستا برهان عالی نشان از بن بست فکری در میان جریان نفاق و ایادی استکبار جهانی است که این جریان به حذف فیزیکی افراد به ویژه رهبران دینی و فکری جامعه روی آورده است.

وی خاطرنشان کرد: در سال های اولیه پیروزی انقلاب اسلامی ایران نیز وقتی که دشمنان نظام اسلامی در مقابل اندیشه ها و آرمان های شخصیت های برجسته ای همچون شهید مطهری، بهشتی و مدنی کم آوردند، تصمیم به حذف فیزیکی این افراد گرفته و به صورت ناجوانمردانه به شهادت رسیدند و امروز نیز این رویه همچنان ادامه دارد.

مدیر سازمان ملی جوانان استان کردستان بیان داشت: امروز نیز وقتی که جریان نفاق و ایادی وابسته به استکبار جهانی در مقابل توان علمی، فکری و دینی ماموستا برهان عالی حرفی برای گفتن نداشتند تصمیم به ترور وی گرفته و مردم کردستان را از وجود عالی آگاه و روشنفکر محروم کردند.

احمدی با اشاره به جایگاه و نقش ماموستا عالی در استان کردستان یادآور شد: ماموستا عالی یکی از عالمان برجسته دینی در بین مسلمانان بود که به دلیل آگاهی و تسلط به علم روز ارتباط بسیار خوبی با تمامی اقشار به ویژه جوانان داشت و به دلیل همین ارتباط در مراسم تشییع این شهید نقش و حضور جوانان ویژه و قابل توجه بود.

وی گفت: وقتی که دشمنان اسلام و مسلمین می دانستند که ماموستا عالی با توجه به جایگاهی که امروز دارد مطمئنا در آینده نیز به جایگاه بلندتر و والاتری دست خواهد یافت، در شبهای ماه مبارک رمضان و لیالی قدر به صورت ناجوانمردانه به شهادت رسید.

رئیس گروه مشاوران جوان استاندار کردستان در پایان عنوان کرد: اسلام همواره با خون علمای دینی آبیاری شد و این علما نیز پیشگامان مبارزه با زیاده های خواهی های استکبار جهانی و جریان های نفاق و تفرقه بوده اند، که در کردستان می توان به شهادت علمای بزرگی همچون ملاحیدر فهیم و ملا محمد ذبیحی در سال های اولیه پیروزی انقلاب اسلامی اشاره نمود.

ماموستا برهان عالی از ائمه جمعه شهر سنندج و عضو شورای افتاء مرکز بزرگ غرب کشور بود که بامداد یک شنبه در جلو درب منزل خود توسط عوامل ناشناس به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

کد مطلب 946718

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