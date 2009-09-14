حرف زدن از قانون جرم نیست / فقط به قطبی یادآوری کردم

به گزارش خبرنگار مهر، امیرقلعه نویی که پس از پیروزی 3 بر یک یکشنبه شب تیمش برابر پاس همدان در جمع خبرنگاران سخن می گفت، در مورد شکایت کمیته تیم‌های ملی از وی به کمیته انضباطی و احتمال محرومیتش گفت: من فقط به قانون اشاره کردم و درهیچ کجای دنیا به خاطر صحبت کردن از قانون و آئین نامه یک فرد را دادگاهی نمی کنند.

وی با بیان اینکه فکر نمی کند حرف غیرمنطقی علیه تیم ملی زده باشد، ادامه داد: در رابطه با قطبی هم حرف خاصی نزدم و فقط یادآوری کردم زمانی که سرمربی تیم ملی بودم با انجام مسابقات مختلف و موفقیت در آنها، در رنکینگ آسیا عنوان نخست را از آن فوتبال ایران کردیم.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان در مورد پیروزی تیمش برابر پاس همدان هم اظهار داشت: از کیفیت بازی راضی نیستم اما نتیجه بدست آمده برای ما مطلوب بود زیرا این امتیاز به ما برای حرکت رو به جلو و رسیدن به صدرجدول بسیار مثبت خواهد بود.

وی افزود: در نیمه اول دو تیم یک بازی معمولی را از خود ارائه کردند و تنها ما موفق شدیم یک گل بزنیم اما در نیمه دوم سرعت تیمی را بالاتر بردیم و توانستیم به گل‌های بیشتری دست یابیم و اگر بازیکنان بیشتر دقت می کردند، پیروزی ما پرگل تر می شد.

قلعه نویی خاطرنشان کرد: هیچ تیمی در اصفهان به اندازه تیم پاس ما را تحت فشار قرار نداده بود و قطعا اگر دو ضربه آنها که به تیر دروازه برخورد کرد به گل تبدیل می شد، شاید نتیجه بازی تغییر می کرد.

وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که از وضعیت بازیکنان ملی پوش این تیم سوال کرد، گفت: ملی پوشان از جمله هادی عقیلی بسیار پرتلاش ظاهر شدند اما احسان حاج صفی که 3 سال است در شرایط مسابقه قرار دارد، فوتبال زده شده و عملکرد خوبی ارائه نمی دهد.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان با بیان اینکه رحمتی در صحنه‌ای که کادرفنی تیم حریف اعتقاد به پنالتی داشتند، مرتکب هیچ خطایی نشده است، در مورد عملکرد ابراهیم توره گفت: از نحوه تمرینات و بازی توره رضایت کامل دارم. به نظر می رسد زیبایی‌های شهر اصفهان بر کیفیت عملکرد این بازیکن تاثیر زیادی گذاشته است و وی روز به روز بهتر می شود.

دیدار تیم‌های فوتبال سپاهان و پاس همدان در چارچوب هفته ششم رقابت‌های لیگ برتر که شب گذشته در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار شد، در نهایت با پیروزی 3 بر یک شاگردان قلعه نویی به پایان رسید.