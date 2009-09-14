تلاش محققان کشور برای ساخت ابررایانه با قدرت دوترافلاپ

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حمید سربازی آزاد به عملکرد آزمایشگاه شبکه ها و معماریهای پردازش این دانشکده اشاره کرد و گفت: این آزمایشگاه علاوه بر پژوهش در حوزه های بنیادی به انجام پروژه های کاربردی نیز می پردازد که یکی از این پروژه ها، همکاری با پژوهشگاه دانشهای بنیادی برای اجرای پروژه ابررایانش است.

وی ادامه داد: محصول اولیه این همکاری ساخت یک ابررایانه با قدرت دو ترافلاپ است که هم اکنون در پژوهشکده علوم کامپیوتر پژوهشگاه دانشهای بنیادی به عنوان حامی مالی پروژه فعال است.

سربازی آزاد ابراز امیدواری کرد که با حمایت مناسب دانشگاه طراحی، ساخت و نصب ابررایانه 10 ترافلاپی در دانشکده انجام شود.

وی اضافه کرد: ساخت این ابررایانه می تواند موتور محرکه بزرگی در انجام پژوهشهای محاسباتی در دانشگاه باشد.

سربازی آزاد همچنین به بیان فعالیتهای این دانشگاه در زمینه بیوانفورماتیک پرداخت و خاطرنشان کرد: بیوانفورماتیک علم نوینی است که در کنار سایر علوم زیستی به عنوان ابزاری کارآمد در دست متخصصان علوم بیولوژی، بیوشیمی، بیوفیزیک، بیوتکنولوژی، داروسازی، ایمونولوژی، ژنتیک و غیره است. از این رو می تواند زمینه ساز رشد و شکوفایی هر چه بیشتر جامعه علمی کشور باشد.

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف افزود: دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه شریف در تلاش است با ایجاد گرایش بیوانفورماتیک در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد و سپس در مقطع کارشناسی به این مهم بپردازد که امیدواریم پس از تکمیل برنامه در دانشکده و تایید آن و سپس با تایید شورای آموزشی دانشگاه بتوانیم به عنوان اولین دانشگاه کشور از سال تحصیلی آینده نسبت به پذیرش دانشجو در این رشته اقدام کنیم.