به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد ردفورد که آخرین بار روی صندلی کارگردانی "شیرها برای بره‌ها" نشسته، پروژه "همدست" را اکتبر امسال با فیلمنامه‌ای از جیمز سالومون نویسنده آمریکایی کلید می‌زند و رایت پن در آن نقش مری سورات را بازی می‌کند؛ تنها زنی که در گروه توطئه‌کننده برای قتل رئیس جمهوری وقت ایالات متحده مشارکت داشت.

مک‌آووی هم در "همدست" ایفای نقش فردریک آیکین را به عهده دارد که وقتی دفاع از سورات را به عهده می‌گیرد، به تدریج به این نتیجه می‌رسد که او بیگناه است. تازه‌ترین تجربه کارگردانی ردفورد نخستین تجربه تهیه‌کنندگی شرکت آمریکن فیلم است که قصد دارد در تولید فیلم‌هایی با موضوع روایت دقیق تاریخ آمریکا مشارکت کند.

جو ریکتس مدیر آمریکن فیلم برای تولید فیلم سینمایی "همدست" چهره‌هایی چون جیمز مک‌فرسن نویسنده برنده جایزه پولیتزر، تامس ترنر کارشناس ترور لینکلن و کلنل فرد بورچ از ژنرال‌های ارتش آمریکا را به عنوان مشاور پروژه برگزیده است. ریکتس در این باره گفت: ماجرای دادگاه مری سورات از آن داستان‌های تکان‌دهنده تاریخ آمریکا است.

گفته می‌شود مک‌آووی قرار است در فیلم سینمایی "تحت تعقیب 2" به کارگردانی تیمور بکمامبتوف بازی کند که در قسمت اول همین فیلم با آنجلینا جولی همبازی بود و احتمال دارد او هم نقش خود را تکرار کند. تحت تعقیب 2" سال 2010 مقابل دوربین می‌رود. رایت پن هم به تازگی بازی در "زندگی‌های خصوصی پیپا لی" را به پایان رسانده است.