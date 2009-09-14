30 درصد از سفرهای کشور به مقصد خراسان رضوی انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، آیت الله هاشمی نسب صبح دوشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: با توجه به افزایش روز افزون وسایل نقلیه در مشهد و نیز اینکه 30 درصد از سفرهای کشور به مقصد استان خراسان رضوی انجام می شود، باید علاوه بر توسعه راه ها به توسعه نرم افزاری در حوزه ترافیک جاده ای توجه شود.

رئیس شورای هماهنگی حمل و نقل استان خراسان رضوی با اشاره به ضرورت استفاده از سیستمهای هوشمند در جاده های استان گفت: هدف کلی استفاده از این فناوری ها، عرضه اطلاعات بیشتر به مسئولان حمل و نقل است تا از این طریق دستگاه های مرتبط، تصمیمات هر چه بهتر و کارآمدتری در مورد ساماندهی ترافیک جاده ای اتخاذ نمایند؛ ضمن اینکه استفاده از این سیستم ها موجب بالا رفتن سطح ایمنی، روانی ترافیک، آسایش و هدایت مسافران خواهد شد.

وی با اشاره به استفاده از سامانه VMS و سیستم های اطلاع رسانی از طریق تلقن گویا برای برنامه ریزی سفر در جاده های خراسان رضوی گفت: کار هوشمندسازی ترافیک در استان خراسان رضوی از چند سال گذشته آغاز شده است و در حال حاضر سیستم اطلاع رسانی به مسافران از دو طریق تلفن گویا و سامانه های تابلوهای VMS در جاده ها انجام می شود.

مدیر کل راه و ترابری خراسان رضوی مهمترین کاربرد تابلوهای پیام متغیر را نمایش پیام های ایمنی و ترافیکی وابسته به اتفاقات ناگهانی و یا زمان خاص خواند و گفت: معرفی مسیرهای جایگزین در ساعت اوج، اطلاع رسانی در مورد وقوع تصادف، بسته بودن خطوط بخاطر عملیات تعمیر و نگهداری و مانند آن، مواردی از این قبیل هستند.

وی درباره کاربردهای راه هوشمند، افزود: راه هوشمند به عنوان یک زیربنای ملی دو کاربرد اصلی دارد نخست اینکه راه هوشمند به همراه وسایل نقلیه و دروازه های هوشمند، تردد مطمئن و روان وسایل نقلیه را باعث شده و محیطی مطلوب برای رانندگان بوجود می آورد.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود راهداری هوشمند را نمونه ای از خدمات راه هوشمند خواند و گفت: بطور مثال سیستم های هوشمند مقابله با یخ زدگی در جریان عملیات برفروبی می تواند یکی از خدمات اصلی راه هوشمند باشد.

وی افزود: یخ زده بودن جاده و یا پوشیده بودن آن از برف باعت می شود که اصطکاک بین چرخ های وسیله نقلیه و سطح روسازی کاهش پیداکند و در نتیجه احتمال خارج شدن کنترل وسیله نقلیه از دست راننده خصوصاٌ در مناطقی چون پل ها، محل های با شیب زیاد، قوس های افقی و قائم افزایش یابد.

وی بابیان اینکه امکان انجام عملیات نمک پاشی در راه های هوشمند به صورت خودکار توسط سیستم های هوشمند حمل و نقل (ITS) وجود دارد، افزود: سیستم های هوشمند مقابله با یخ زدگی، سیستم هایی هستند که بصورت خودکار یا نیمه خودکار با یخ زدگی جاده مقابله می کنند و در این سیستم با پاشیدن ضد یخ بر روی جاده، از یخ زدگی و قرار گرفتن برف جلوگیری به عمل می آید.

وی با اشاره به سوابق اجرای این طرح در دنیا گفت: نمونه های این طرح عموما سیستم های هوشمند ضد یخی هستند که بر روی پل ها نصب گردیده اند.

مدیرکل راه و ترابری استان ادامه داد: همچنین نصب دوربین های هوشمند در جاده ها که مورد استفاده مشترک اداره کل راه و ترابری، پلیس راه و اداره کل حمل و نقل و پایانه های خراسان رضوی قرار می گیرد، از دیگر فعالیت های صورت گرفته در استان است.

هاشمی نسب با بیان اینکه استفاده بهینه از امکانات موجود و فنآوری های روز در اولویت اهداف برنامه ریزان سیستم های نوین مدیریت ترافیک قرار دارد، افزود: تشکیل اتاق مرکزی کنترل ترافیک برای بهره برداری مجموعه دستگاه های گروه امداد و نجات جاده ای از جمله هلال احمر، اورژانس، راه و ترابری و پلیس راه ضروری است و به عنوان یکی از اقدامات موثر اداره کل راه و ترابری در دستور کار قرار گرفته است.

مدیر کل راه و ترابری خراسان رضوی به اهمیت اجرای سیستم های حمل و نقل هوشمند در سطح شهرها و به ویژه جاده ها اشاره کرد و گفت: در صورت فعال شدن سیستم های حمل و نقل هوشمند علاوه بر ارایه اطلاعات دقیق به مسافران و برنامه ریزی سفر، از بار ترافیکی جاده ها کاسته و امنیت افزایش می یابد.

وی با بیان اینکه سیستم‌های نوین می توانند ابزار دست پلیس راه ها برای اعمال قانون باشند، ادامه داد: بطور مثال می توان به منظور شناسایی متخلفین در مکان های استراتژیک مانند تونلها و پلها از دوربین‌هایی که تمام جریان ترافیک را تصویر برداری می‌نمایند، استفاده نمود.

هاشمی نسب خاطر نشان کرد: با تصویب اعتبارات لازم کار هوشمندسازی راه های استان با سرعت بیشتری انجام شود.