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۲۳ شهریور ۱۳۸۸، ۹:۳۴

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

خبرگزاری مهر- گروه بین الملل : عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون به نقل از خبرگزاری های خارجی به شرح زیر است.

- مبارک در دیدار با نتانیاهو در قاهره خواستار توقف تمامی فعالیت های شهرک سازی و تداوم یهودی سازی قدس شد.

- فتوای علامه فضل الله درباره حرام دانستن عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی.

- انتشار فیلم جدید ویدیویی از بن لادن خطاب به مردم آمریکا / هشدار به آمریکا درباره روابط با رژیم صهیونیستی.

- انتقاد صندوق بین المللی از موانع رژیم صهیونیستی بر اقتصاد فلسطین.

- ترکی فیصل سفیر سابق عربستان در واشنگتن: تا قبل از آزادسازی اراضی اشغالی ریاض تصمیمی به عادی سازی با تل آویو ندارد.

- کشته شدن 15 عراقی در حملات مختلف روز گذشته در این کشور.

- انتقاد اوباما از برخی جمهوری خواهان در زمینه ایجاد موانع در راه اصلاحات نظام خدمات درمانی آمریکا.

- کشته شدن 22 نفر از گروه الحوثی در درگیری های شنبه و یکشنبه گذشته در یمن.

- تقاضای سازمان ملل برای کمک به مردم بحران زده بورکینافاسو.

- جرج پاپاندریو رهبر حزب مخالف یونان، از احتمال استفاده کشورش از حق وتو در زمینه پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا خبر داد.

کد مطلب 946728

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