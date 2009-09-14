به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس حسین صباغیان بیدگلی یکی از محققان طرح در این باره گفت: با پیشرفت فناوری نانو پژوهشهای گسترده ای در رابطه با روشهای تولید نانوساختارها و بررسی خواص فیزیکی و شیمیایی آنها انجام شده است. از آنجا که ممکن است بسیاری از این خواص به خصوص خواص فیزیکی به ساختار هندسی این اتمها بستگی داشته باشد لذا شناخت ساختار هندسی آنها از اهمیت زیادی برخوردار است. از طرف دیگر این شناخت می تواند دریچه ای را برای یافتن ساختار‌هایی که از نظر آزمایشگاهی هنوز امکان ساخت آن فراهم نشده است باز کند.

وی افزود: به طور کلی هر نانوساختار بسته مانند فولرین یا نانولوله بسته تنها دارای 12 پنج ضلعی است. بنابراین قاعده کلی در روش ارائه شده از اتصال سه گانه اتمها در یک فضای دوبعدی که صفحه ای شامل شش ضلعی های منتظم است شروع کرده و با تبدیل 12 عدد از این شش ضلعی ها به پنج ضلعی از آن یک محفظه بسته ایجاد می کنیم. روش ارائه شده یک قالب عمومی برای تجسم و شناخت تمامی ساختارهای نانو و محاسبه تعداد اتم کربن سازنده آنها را فراهم می کند.

صباغیان به نتایج این تحقیق اشاره کرد و ادامه داد: نتایج به دست آمده نشان می دهد که دنباله تعداد اتم کربن در این ساختارها دارای هارمونی های نامتناهی است که از فرمول بسیار ساده ای پیروی می کند. هر هارمونی یک تصاعد حسابی است که جمله‌ عمومی آن با هارمونی های مجاور رابطه دارد. الگوریتمی برای تولید دنباله تعداد اتم کربن ارائه شده است.

این پژوهشگر به بیان اهمیت این کشف پرداخت و خاطرنشان کرد: کشف نظم حاکم بر نانوساختارها، اهمیت بسیار زیادی دارد به طوری که شرایط را برای تولید نرم افزارهایی که می توانند ابزار بسیار قوی برای پیشبرد تحقیقات در موضوعات مرتبط با نانوساختارها باشد فراهم می کند.

صباغیان با بیان اینکه بسیاری از محاسبات مربوط به نانوساختارها در کشور به صورت دستی صورت می گیرد، افزود: به عنوان مثال محاسبه اندیسهای توپولوژیک برای نانوساختارهای مختلف در کشور به صورت دستی و با ترسیم اشکال آنها روی انجام شده ولی پس از این نتایج با نوشتن یک برنامه کامپیوتری می توان این محاسبه را به شیوه پیشرفته انجام داد.