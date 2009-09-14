به گزارش خبرنگار مهر، خبرگزاری فرانسه از تورنتو اعلام کرد بازیگر سرشناس آمریکایی ـ دانمارکی دیروز یکشنبه در نشستی خبری در حاشیه جشنواره تورنتو به خبرنگاران گفت: مدتی پیش یک نفر از من پرسید آیا قرار است در فیلمی بازی کنم و من صادقانه پاسخ دادم نه. بعد رفتند نوشتند "مورتنسن بازیگری را کنار گذاشت." من هرگز چنین چیزی نگفتم.
ستاره "ارباب حلقهها" افزود: فکر میکنم من هم باید مثل خیلی از بازیگران باشم که وقتی از آنها میپرسید قرار است در آینده چه بکنند، خیلی راحت میگویند "قرارداد بازی در 20 فیلم را امضا کردهام، اما نمیتوانم درباره هیچکدام حرف بزنم." من هنوز هم دوست دارم کار کنم، ولی در حال حاضر در هیچ فیلمی نیستم.
اسمیت مکفی و مورتنسن در نمایی از فیلم سینمایی "جاده"
مورتنسن که در "تاریخچه خشونت" و "قولهای شرقی" درخشیده، درباره پروژههای آینده خود توضیح داد: قرار است در آینده در یک نمایش در اسپانیا بازی کنم و فکر میکنم بازی در نمایش هم جزو دنیای بازیگری باشد. فعلا برنامهای برای حضور در سینما ندارم و باید ببینم در آینده چه پیش میآید. گرچه قرار نیست به تمام پیشنهادهای بازیگری هم پاسخ مثبت بدهم.
"جاده" به کارگردانی جان هیلکوت بر اساس رمان برنده جایزه پولیتزر کورمک مکارتی داستان زندگی یک پدر و پسر و تلاش آنها برای بقا در دنیایی آخرالزمانی را به تصویر میکشد. رابرت دووال و چارلیز ترون دیگر بازیگران این فیلم هستند و کودی اسمیت مکفی استرالیایی هم نقش پسر شخصیت مورتنسن را بازی میکند.
اسمیت مکفی که برای بازی در "جاده" به چند ایالت آمریکا رفته، در آنها یک پدیده عجیب هم دیده است: برف. بازیگر 13 ساله درباره این تجربه تازه گفت: هوای زمستان در استرالیا سرد میشود، اما برف نمیبارد. دیدن بارش برف واقعی از آسمان برای نخستین بار در زندگی برایم بسیار هیجانانگیز بود. سردی هوا هم به من در بازی در "جاده" کمک کرد.
سی و چهارمین جشنواره بینالمللی فیلم تورنتو روز دهم سپتامبر با نمایش فیلم سینمایی "خلقت" به کارگردانی جان آمیل بریتانیایی درباره زندگی چارلز داروین آغاز شد و 19 سپتامبر با اکران "ویکتوریای جوان" به کارگردانی ژان مارک والی درباره زندگی ملکه بریتانیا با بازی امیلی بلانت پایان مییابد. بازیگر مرد هر دو فیلم پل بتانی است.
مستند داستانی "روزهای سبز" ساخته حنا مخملباف 21 ساله درباره جایگاه زنان در جامعه ایران در بخش طلیعه جشنواره به نمایش درمیآید. فیلم سینمایی "حیران" نخستین تجربه کارگردانی شالیزه عارفپور هم به نمایندگی از ایران در بخش سینمای جهان معاصر جشنواره امسال تورنتو حضور دارد.
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