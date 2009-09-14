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۲۳ شهریور ۱۳۸۸، ۹:۳۰

لیگ برتر انگلستان/

فولهام مقابل اورتون پیروز شد / تیموریان همچنان روی سکو

فولهام مقابل اورتون پیروز شد / تیموریان همچنان روی سکو

تیم فوتبال فولهام در چارچوب هفته پنجم دیدارهای لیگ برتر انگلستان مقابل اورتون پیروز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال فولهام یکشنبه شب در حالی که میزبان اورتون بود با نتیجه 2 بر یک مقابل این تیم شکست خورد. آندرانیک تیموریان، بازیکن ایرانی فولهام در این دیدار بر روی نیمکت هم حضور نداشت.

آستون ویلا در دیگر دیدار برگزار شده شب گذشته با نتیجه یک بر صفر مقابل میزبان خود بیرمنگام پیروز شد.

جدول رده بندی:
1- چلسی 15 امتیاز
2- منچستریونایتد 12 امتیاز
3- منچسترسیتی 12 امتیاز (یک بازی کمتر)
4- تاتنهام 12 امتیاز
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18- بولتون 3 امتیاز (یک بازی کمتر)
19- اورتون 3 امتیاز (یک بازی کمتر)
20- پورتسموث بدون امتیاز

کد مطلب 946731

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