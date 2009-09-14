جزئیات آئین نامه جدید کمیته انضباطی فوتبال / اعمال شدید مقررات انضباطی

مجتبی شریفی درگفتگو با خبرنگار مهر ضمن تشریح مفاد آئین نامه انضباطی جدید فدراسیون فوتبال اظهار داشت: آئین نامه جدید پس از جمع آوری نظرات کمیته های انضباطی هیئت های فوتبال استانها و اعمال نظرات اصلاحی آماده و نهایی شده است و بزودی برای تصویب نهایی به هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال ارائه خواهد شد.

مکمل آیین نامه قبلی است

شریفی با بیان اینکه آئین نامه جدید از 47 ماده و حدود21 تبصره تشکیل شده ، تصریح کرد: آئین نامه جدید مکمل آئین نامه قبلی کمیته انضباطی است و تنها برخی از مفادی که در آئین نامه قبلی پیش بینی نشده بود ، درآن لحاظ شده است.

رئیس کمیته انضباطی با اشاره به اینکه آئین نامه انضباطی قبلی این کمیته در زمان خودش آئین نامه ای غنی، جامع و پرمحتوا بوده و پاسخگوی نیازهای دوره خودش بوده است ، اظهار داشت: آئین نامه سابق، باب آئین نامه نویسی را در فوتبال باز کرد که بسیار راهگشا و کارساز بود و آئین نامه جدید مکمل آئین نامه قبلی است و به تعبیری مولود زحمات مسئولان و دست اندرکاران قضایی قبلی فوتبال است.

تغییرات ضروری بود

وی با بیان اینکه با توجه به گذشت زمان اعمال تغییرات جدید در آئین نامه انضباطی اجتناب ناپذیر بود اظهار داشت: با توجه به زمان سپری شده نسبت به آئین نامه قبلی و تغییراتی که در ساختار اساسنامه فدراسیون فوتبال و تشکیلات آن بوجود آمده و با عنایت به اینکه اگرشرایط کنونی فوتبال مدرن و مجموعه مشکلات حال حاضر فوتبال مورد توجه قرار نگیرد یقینا تنبیهات متناسب تخلفات نخواهد بود و نخواهد توانست به طورجامع نظم و انضباط را در مجموعه رده های لیگ فوتبال حاکم نماید، ایجاد تغییرات جدید در آئین نامه انضباطی ضروری بود.

هزینه های دادرسی به شکایات

رئیس کمیته انضباطی در خصوص هزینه دادرسی در رسیدگی به پرونده های انضباطی اظهار داشت: در این بخش نیز تغییراتی صورت گرفته است که بر این اساس هزینه دادرسی در کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال یک میلیون ریال، در کمیته انضباطی و استان 500 هزار ریال و در کمیته انضباطی شهرستان 300 هزار ریال تعیین شده است ضمن اینکه هزینه تجدید نظر خواهی دو برابر هزینه رسیدگی مرحله بعدی است.

همه می توانند وکیل بگیرند

شریفی در پاسخ به این سئوال که آیا مطابق آئین نامه جدید بازیکنان حق گرفتن وکیل مدافع را برای دفاع از حقوق خود خواهند داشت یا نه ، اظهار داشت: در بند 2 ماده 10 آئین نامه انضباطی جدید به تمامی دست اندرکاران فوتبال که دعوی یا تخلف آنها در کمیته انضباطی در حال رسیدگی است اجازه داده شده حداکثر تا 2 نفر وکیل و یا افراد آشنا به مقررات را برای پیگیری دعوا و شکایت خود به کمیته انضباطی معرفی نمایند.

اختیارات کمیته استیناف

شریفی در ادامه گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تشریح حدود آرا کمیته استیناف نیز اظهار داشت: در بند 6 ماده 17 آئین نامه جدید انضباطی ضمن اینکه آرا و تصمیمات کمیته استنیاف قطعی اعلام شده به رئیس فدراسیون فوتبال اجازه داده شده که در خصوص آرایی که در مرحله بعدی یا تجدیدنظرخواهی قطعی شده و از سوی اعضای کمیته انضباطی یا استیناف نسبت به آن اعلام یا قبول اشتباه شده است درخواست رسیدگی مجدد در هیئت حکمیت داده شود. در این صورت کمیته های قضایی موظف به ارسال پرونده به هیئت های حکمیه بوده و هیئت مذکور مکلف به رسیدگی خواهد بود.

قراردادهای داخلی معتبر است

وی یادآور شد: قراردادهایی داخلی در آئین نامه انضباطی جدید معتبر تلقی شده و قطع نظر از نتیجه رسیدگی در صورت اختلاف میان قرارداد داخلی و قرارداد ثبت شده در فدراسیون هر یک از طرفین به پرداخت 20 درصد از ارزش قرارداد در حق فدراسیون جریمه خواهند شد.

جرایم تحقیر حریفان

مجتبی شریفی در ادامه گفتگو با خبرنگار مهر افزود: استفاده از پلاکارد برای تحقیر حریفان و مقامات رسمی از 1 تا 6 جلسه بازی بدون تماشاگر در پی خواهد داشت و هر تماشاگری که عامل و مباشر اصلی بوده مورد شناسایی قرار گیرد تا 2 سال از ورود به ورزشگاه محروم می شود.

تکلیف بازیهای نیمه تمام چه می شود؟

شریفی ادامه داد: درهمین بخش وجود هواداران منتسب به هر تیم در زمان انجام مسابقه که موجب قطع مسابقه توسط داور شود علاوه بر بازنده کردن تیم مذکور با نتیجه 3 بر صفر و در صورتی که هنگام قطع مسابقه نتیجه برای تیم مقابل بهتر از این باشد با همان نتیجه به جریمه باشگاه از 10 تا 100 میلیون ریال منتهی خواهد شد. در تنبیهات اشخاص حقیقی حمله ور شدن به حریفان و مقامات رسمی تیم ها و زد و خورد نسبت به آنها از 6 تا 12 محرومیت و 20 تا 40 میلیون ریال جریمه نقدی در پی خواهد داشت.

جرایم توهین و برخورد با رسانه های گروهی

رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در تشریح تخلفات مربوط به رسانه های گروهی یادآور شد: تخلفات مرتبط با رسانه های گروهی در ماده 25 پیش بینی شده و آمده است که حمله ور شدن و برخوردهای زننده و شدید علیه خبرنگاران، عکاسان و سایر عوامل مطبوعات از 20 تا 50 میلیون ریال جریمه و از 2 تا 4 ماه محرومیت در پی خواهد داشت. البته در تبصره این ماده آمده است که هر گاه برای کمیته انضباطی محرز شود که خبرنگار یا یکی از اهالی مطبوعات در ورزشگاهها یا محیط های باشگاهی به هنگام انجام مصاحبه موجب تحریک بازیکنان، مربی، سرپرست و یا منشاء ایجاد خشونت شده است به حکم کمیته انضباطی از ورود به ورزشگاه محروم خواهد شد. همچنین تعداد جلسات محرومیت تابع نظر کمیته انضباطی خواهد بود.

تنبیهات مضاعف

وی در خصوص تنبیهات مضاعف خاطرنشان کرد: در بخش تنبیهات مضاعف بابی در ماده 26 در دو بخش اشخاص حقیقی و حقوقی باز شده است. در مورد اشخاص حقیقی آمده که خطاها و رفتارهای ناشایست ذکر شده در ماده 12 قوانین بین المللی فوتبال که به کمیته انضباطی گزارش شود یا از سوی مقامات رسمی یا اعضای کمیته مشاهده شود یا به هر نحوی از آن مطلع شوند علاوه بر مجازات های اعمال شده توسط داور ، تنبیهات مضاعف دیگری نیز اعمال خواهد شد که به برخی از آنها اشاره می شود:

1- محرومیت دوجلسه ای برای بازیکنی که روی حریف صاحب توپ مرتکب خطای شدیدی شده و توسط داور اخراج شده است.

2- محرومیت دو جلسه ای برای بازیکنی که با برخوردهای تند و خشونت های شدید بر روی بازیکن شود و توسط داور از زمین اخراج شده باشد.

3- محرومیت دو جلسه ای برای هل دادن، ضربه زدن به آرنج ، لگد زدن به حریف یا به دیگران.

4- محرومیت سه جلسه ای برای ضربه زدن و یا اقدام به زدن که از چشم داور دور مانده باشد.

5- محرومیت شش جلسه ای برای پرتاب آب دهان به هر یک از افراد حاضر در زمین مسابقه.

6- محرومیت دو جلسه ای برای کسانی که شئونات و معیارهای اخلاقی را رعایت نکنند و با ظاهری ناپسند در زمین مسابقه و محیط ورزشگاه حاضر شوند.

محرومیت برای ملی پوشان خاطی

وی در خصوص تنبیهات بازیکنان تیم های ملی اظهار داشت: عدم حضور در تمرینات و مسابقات ملی موجب محرومیت از 1ماه تا یک سال و پرداخت جریمه نقدی از 20 تا100 میلیون ریال خواهد بود. البته تبصره تکمیلی به منظور جلوگیری از حقوق باشگاه در نظر گرفته شده است.

بازیکنان غیرمجار چه کسانی هستند؟

شریفی در بخش دیگری از گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ماده 39 آئین نامه جدید انضباطی و مصادیق بازیکنان غیر مجاز اظهار داشت: در این بخش بازیکنان غیر مجاز به شش مورد تلقی شده است که عبارت است از:

1- بازیکنان مشمول که غایب یا فراری باشند.

2- بازیکنانی که از همه آنان در لیست اعلامی به فدراسیون و سازمان لیگ ثبت نشده باشد.

3- بازیکنان خارجی مازاد بر حد نصاب مجاز مندرج در آئین نامه نقل و انتقالات لیگ و آئین نامه مسابقات.

4- بازیکنی که پس از 3 تعویض مجاز به عنوان بازیکن جایگزین وارد مسابقه شود.

5- بازیکنانی که مازاد بر تعداد مجاز که در قانون 3 فوتبال آمده به هم تیمی های خود اضافه شود.

6- بازیکنانی که تحت قرارداد باشگاهی دیگر بوده و بدون رضایت نامه و عندالزوم ITC (رضایت نامه بین المللی) و مفاصا حساب در تیم جدید بازی کنند.

جرایم پیشنهاد کنندگان رشوه

وی با اشاره به مفاد ماده 43 به بخش مجازات پیشنهادات نامشروع تصریح کرد: در این بخش هرگونه اقدام نامشروع مبنی بر اعطای امتیازات مالی و غیر مالی به مقامات رسمی یک مسابقه یا به بازیکنان ، مربیان و مدیران برای ترک تمام یا برخی از مسئولیت ها تخلف محسوب شده و مجازات هایی شامل جریمه نقدی تا 50 میلیون ریال، محرومیت از فعالیت های ورزشی برای دوره خاص، محرومیت از حضور در ورزشگاهها برای دوره خاص، محرومیت مادام العمر در صورت تکرار موارد فوق، شش ماه محرومیت برای ارائه کننده پیشنهاد نامشروع (رشوه) به کارمندان فدراسیون یا هیئت ها.

چه زمانی تبانی محرز خواهد شد؟

رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در خصوص بحث تبانی نیز یادآور شد: هرگاه اشخاص حقیقی اعم از مدیران، مربیان، بازیکنان و سایر عوامل دست اندرکاران یک مسابقه توافق نمایند که با انجام اقداماتی برخلاف اخلاق ورزشی و بازی جوانمردانه ، نتیجه مسابقه را تعیین نمایند در این صورت کمیته انضباطی موظف است ضمن اخذ نظر نماینده اعزامی فدراسیون از سه نفر کارشناس که دارای مدرک مربیگری آ باشند استعلام نماید و در صورت احراز مرتکبین را اعم از مباشرین، معاونین و شرکا را به جریمه نقدی از 10 میلیون تا 100 میلیون ریال بعلاوه یک تا چند مورد از موارد زیر محکوم نماید:

1- محرومیت از شرکت در مسابقات و فعالیت های فوتبال تا 2 سال.

2- حذف از مسابقه.

3- سقوط به دسته پائین تر.

4- کسب امتیاز

5- استرداد جوایز، مقام ها ، نشان ها و مدال ها.

جرایم رفتارهای مغایر با شئونات یک مسابقه ورزشی

شریفی با اشاره به مفاد ماده 45 و رفتارهای مغایر با شئونات یک مسابقه ورزشی فوتبال اظهار داشت: در این ماده رفتار مغایر با شئونات و جایگاه حرفه ای فوتبال مورد تاکید قرار گرفته و در آن تصریح شده که اگر بازیکنان، مربیان ، سرپرستان و دست اندرکاران فوتبال در زندگی اجتماعی و فعالیت های غیر فوتبالی مرتکب اعمال غیر قانونی یا غیر اخلاقی مغایر با شان ورزشکاری شوند به طوری که سبب "وهم" یا بدبینی نسبت به نهادهای مرتبط با فوتبال شوند جدا از حکم مراجع قضایی با توجه به شدت اعمال ارتکابی و تاثیر آن در جریحه دار شدن اخلاق و نظم عمومی به تنبیهات ذیل محکوم خواهند شد:

1- توبیخ کتبی با درج در پرونده.

2- جریمه نقدی از 10 تا 100 میلیون ریال.

3- محرومیت جلسه ای از 2 تا 8 مسابقه.

4 - محرومیت از فعالیت های فوتبالی از شش ماه تا 3 سال.

با سحر و جادو چه می کنید؟

وی از استفاده از سحر و جادو و ابزارهای مرتبط با آن، سو جریان مالی به عنوان برجسته ترین نکات مندرج در آئین نامه جدید انضباطی اشاره کرد و افزود: سحر و جادو و بکارگیری ابزارهای مرتبط مغایر با رفتارهای جوانمردانه تلقی شده و سو جریان مالی منشاء پیامد افزایش کاذب سطح قراردادها شده و تنبیهات مشابه ماده 45 را در پی خواهد داشت.

برخورد شدید با متخلفان

وی در پایان با تاکید بر اینکه آئین نامه جدید انضباطی به شدت با متخلفان برخورد خواهد کرد و در آن مجالی برای قانون گریزی وجود نخواهد داشت، تصریح کرد: امیدواریم با تصویب آئین نامه جدید از سوی فدراسیون فوتبال بتوانم نظم و انضباط بهتری را درمسابقات لیگ اعمال کنیم و با اعمال قانون و عدالت عمومی در فوتبال درجهت رشد و تعالی فوتبال گام برداریم و فوتبال کشورمان را به عنوان الگویی اخلاقی و انضباطی به دنیا معرفی کنیم.