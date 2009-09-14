ارسال لایحه احیای حقوق عامه به دولت

عبدالعلی میرکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر به لوایح قضائی که به دولت ارسال شده اشاره کرد و گفت: لوایح آئین دادرسی تجاری، آئین دادرسی مدنی و حقوق عامه به دولت ارسال شده است و امیدواریم به سرعت مورد رسیدگی و به تصویب برسد.

تهیه لایحه احیای حقوق عامه در دوره مدیریت آیت الله هاشمی شاهرودی در قوه قضائیه مورد تاکید قرار گرفت.

به گفته رئیس پیشین دستگاه قضا در قانون اساسی حدود 150 عنوان در رابطه با حق مردم و جامعه آورده شده است.

معاون پارلمانی وزیر دادگستری در ادامه گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در قانون اساسی موارد عدیده ای در ارتباط با حق مردم آورده شده است که ایجاب می کند این موارد به صورت قانون دیده شود.

میرکوهی همچنین به لایحه پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد و گفت: شورای نگهبان همچنین در ارتباط با مفادی از لایحه پیشگیری از وقوع جرم ایراداتی مطرح و آن را برگشت داده است.

معاون پارلمانی وزیر دادگستری در مورد تاخیر در روند رسیدگی به لوایح در دولت گفت : بررسی برخی لوایح زمان بر است اما تاکید شده تا لوایح قضائی به لحاظ حساسیت بالا به سرعت رسیدگی و به مجلس ارائه شود.