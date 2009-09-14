به گزارش خبرنگار مهر، برنامه دیدارهای هفته نهم تا دوازدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

هفته نهم

پنجشنبه - 9/7/88

* ذوب آهن اصفهان - صبای قم، ساعت 15، ورزشگاه ذوب آهن فولاد شهر

* راه آهن شهرری - استقلال اهواز، ساعت 15، ورزشگاه اکباتان تهران

* شاهین بوشهر - پاس همدان، ساعت 17:15، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

* سایپا کرج - سپاهان اصفهان، ساعت 17:15، ورزشگاه انقلاب کرج

جمعه - 10/7/88

* استقلال تهران - پرسپولیس، ساعت 14:30، ورزشگاه آزادی تهران

* مقاومت سپاسی شیراز - ابومسلم مشهد، ساعت 17:10، ورزشگاه حافظیه شیراز

* ملوان بندرانزلی - تراکتورسازی تبریز، ساعت 17:15، ورزشگاه تختی بندرانزلی

* پیکان قزوین - مس کرمان، ساعت 17:15، ورزشگاه شهید رجایی قزوین

* فولاد خوزستان - استیل آذین تهران، ساعت 17:15، ورزشگاه اختصاصی فولاد اهواز

هفته دهم

سه شنبه - 14/7/88

* ذوب آهن اصفهان - سپاهان اصفهان، ساعت 14:45، ورزشگاه ذوب آهن فولاد شهر

* ابومسلم مشهد - فولاد خوزستان، ساعت 14:45، ورزشگاه ثامن الائمه (ع) مشهد

* پاس همدان - راه آهن شهرری، ساعت 14:45، ورزشگاه قدس همدان

* تراکتورسازی تبریز - سایپا کرج، ساعت 14:45، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

* پرسپولیس - مقاومت سپاسی شیراز، ساعت 17:05، ورزشگاه آزادی تهران

* صبای قم - شاهین بوشهر، ساعت 17:10، ورزشگاه یادگار امام (ره) قم

چهارشنبه - 15/7/88

* استیل آذین تهران - ملوان بندرانزلی، 14:15، ورزشگاه دستگردی تهران

* استقلال اهواز - پیکان قزوین، ساعت 17، ورزشگاه تختی اهواز

* مس کرمان - استقلال تهران، ساعت 17:05، ورزشگاه شهید باهنر کرمان

هفته یازدهم

یکشنبه - 19/7/88

* سپاهان اصفهان - تراکتورسازی تبریز، ساعت 14:45، ورزشگاه ذوب آهن فولاد شهر

* راه آهن شهرری - صبای قم، ساعت 14:45، ورزشگاه اکباتان تهران

* مقاومت سپاسی شیراز - مس کرمان، ساعت 14:45، ورزشگاه حافظیه شیراز

* شاهین بوشهر - ذوب آهن اصفهان، ساعت 14:45، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

* فولاد خوزستان - پرسپولیس، ساعت 17، ورزشگاه تختی اهواز

دوشنبه - 20/7/88

* پیکان قزوین - پاس همدان، ساعت 14:45، ورزشگاه شهید رجایی قزوین

* ملوان بندرانزلی - ابومسلم مشهد، ساعت 14:45، ورزشگاه تختی انزلی

* سایپا کرج - استیل آذین تهران، ساعت 14:45، ورزشگاه انقلاب کرج

* استقلال تهران - استقلال اهواز، ساعت 14:45، ورزشگاه آزادی تهران