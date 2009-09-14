هفته نهم
پنجشنبه - 9/7/88
* ذوب آهن اصفهان - صبای قم، ساعت 15، ورزشگاه ذوب آهن فولاد شهر
* راه آهن شهرری - استقلال اهواز، ساعت 15، ورزشگاه اکباتان تهران
* شاهین بوشهر - پاس همدان، ساعت 17:15، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
* سایپا کرج - سپاهان اصفهان، ساعت 17:15، ورزشگاه انقلاب کرج
جمعه - 10/7/88
* استقلال تهران - پرسپولیس، ساعت 14:30، ورزشگاه آزادی تهران
* مقاومت سپاسی شیراز - ابومسلم مشهد، ساعت 17:10، ورزشگاه حافظیه شیراز
* ملوان بندرانزلی - تراکتورسازی تبریز، ساعت 17:15، ورزشگاه تختی بندرانزلی
* پیکان قزوین - مس کرمان، ساعت 17:15، ورزشگاه شهید رجایی قزوین
* فولاد خوزستان - استیل آذین تهران، ساعت 17:15، ورزشگاه اختصاصی فولاد اهواز
هفته دهم
سه شنبه - 14/7/88
* ذوب آهن اصفهان - سپاهان اصفهان، ساعت 14:45، ورزشگاه ذوب آهن فولاد شهر
* ابومسلم مشهد - فولاد خوزستان، ساعت 14:45، ورزشگاه ثامن الائمه (ع) مشهد
* پاس همدان - راه آهن شهرری، ساعت 14:45، ورزشگاه قدس همدان
* تراکتورسازی تبریز - سایپا کرج، ساعت 14:45، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز
* پرسپولیس - مقاومت سپاسی شیراز، ساعت 17:05، ورزشگاه آزادی تهران
* صبای قم - شاهین بوشهر، ساعت 17:10، ورزشگاه یادگار امام (ره) قم
چهارشنبه - 15/7/88
* استیل آذین تهران - ملوان بندرانزلی، 14:15، ورزشگاه دستگردی تهران
* استقلال اهواز - پیکان قزوین، ساعت 17، ورزشگاه تختی اهواز
* مس کرمان - استقلال تهران، ساعت 17:05، ورزشگاه شهید باهنر کرمان
هفته یازدهم
یکشنبه - 19/7/88
* سپاهان اصفهان - تراکتورسازی تبریز، ساعت 14:45، ورزشگاه ذوب آهن فولاد شهر
* راه آهن شهرری - صبای قم، ساعت 14:45، ورزشگاه اکباتان تهران
* مقاومت سپاسی شیراز - مس کرمان، ساعت 14:45، ورزشگاه حافظیه شیراز
* شاهین بوشهر - ذوب آهن اصفهان، ساعت 14:45، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
* فولاد خوزستان - پرسپولیس، ساعت 17، ورزشگاه تختی اهواز
دوشنبه - 20/7/88
* پیکان قزوین - پاس همدان، ساعت 14:45، ورزشگاه شهید رجایی قزوین
* ملوان بندرانزلی - ابومسلم مشهد، ساعت 14:45، ورزشگاه تختی انزلی
* سایپا کرج - استیل آذین تهران، ساعت 14:45، ورزشگاه انقلاب کرج
* استقلال تهران - استقلال اهواز، ساعت 14:45، ورزشگاه آزادی تهران
هفته دوازدهم
جمعه - 24/7/88
* مس کرمان - فولاد خوزستان، ساعت 16:40، ورزشگاه شهید باهنر کرمان
* ذوب آهن اصفهان - راه آهن شهرری، ساعت 14:45، ورزشگاه ذوب آهن فولاد شهر
* پرسپولیس - ملوان بندرانزلی، ساعت 16:50، ورزشگاه آزادی تهران
* شاهین بوشهر - سپاهان اصفهان، ساعت 17، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
شنبه - 25/7/88
* پاس همدان - استقلال تهران، ساعت 14:45، ورزشگاه قدس همدان
* ابومسلم مشهد - سایپا کرج، ساعت 14:45، ورزشگاه ثامن الائمه (ع) مشهد
* استیل آذین تهران - تراکتورسازی تبریز، ساعت 14:45، ورزشگاه دستگردی تهران
* استقلال اهواز - مقاومت سپاسی شیراز، ساعت 16:45، ورزشگاه تختی اهواز
* صبای قم - پیکان قزوین، ساعت 16:55، ورزشگاه یادگار امام (ره) قم
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