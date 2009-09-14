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۲۳ شهریور ۱۳۸۸، ۹:۱۹

از سوی سازمان لیگ برتر /

برنامه هفته‌های نهم تا دوازدهم اعلام شد / استقلال - پرسپولیس 10 مهر

برنامه هفته‌های نهم تا دوازدهم اعلام شد / استقلال - پرسپولیس 10 مهر

سازمان لیگ فدراسیون فوتبال برنامه دیدارهای هفته نهم تا دوازدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور را اعلام کرد که براین اساس دیدار سنتی استقلال و پرسپولیس در هفته نهم روز جمعه 10 مهرماه برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه دیدارهای هفته نهم تا دوازدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

 هفته نهم
پنجشنبه - 9/7/88
* ذوب آهن اصفهان - صبای قم، ساعت 15، ورزشگاه ذوب آهن فولاد شهر
* راه آهن شهرری - استقلال اهواز، ساعت 15، ورزشگاه اکباتان تهران
* شاهین بوشهر - پاس همدان، ساعت 17:15، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
* سایپا کرج - سپاهان اصفهان، ساعت 17:15، ورزشگاه انقلاب کرج
جمعه - 10/7/88
* استقلال تهران - پرسپولیس، ساعت 14:30، ورزشگاه آزادی تهران
* مقاومت سپاسی شیراز - ابومسلم مشهد، ساعت 17:10، ورزشگاه حافظیه شیراز
* ملوان بندرانزلی - تراکتورسازی تبریز، ساعت 17:15، ورزشگاه تختی بندرانزلی
* پیکان قزوین - مس کرمان، ساعت 17:15، ورزشگاه شهید رجایی قزوین
* فولاد خوزستان - استیل آذین تهران، ساعت 17:15، ورزشگاه اختصاصی فولاد اهواز

هفته دهم
سه شنبه - 14/7/88
* ذوب آهن اصفهان - سپاهان اصفهان، ساعت 14:45، ورزشگاه ذوب آهن فولاد شهر
* ابومسلم مشهد - فولاد خوزستان، ساعت 14:45، ورزشگاه ثامن الائمه (ع) مشهد
* پاس همدان - راه آهن شهرری، ساعت 14:45، ورزشگاه قدس همدان
* تراکتورسازی تبریز - سایپا کرج، ساعت 14:45، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز
* پرسپولیس - مقاومت سپاسی شیراز، ساعت 17:05، ورزشگاه آزادی تهران
* صبای قم - شاهین بوشهر، ساعت 17:10، ورزشگاه یادگار امام (ره) قم
چهارشنبه - 15/7/88
* استیل آذین تهران - ملوان بندرانزلی، 14:15، ورزشگاه دستگردی تهران
* استقلال اهواز - پیکان قزوین، ساعت 17، ورزشگاه تختی اهواز
* مس کرمان - استقلال تهران، ساعت 17:05، ورزشگاه شهید باهنر کرمان

هفته یازدهم
یکشنبه - 19/7/88
* سپاهان اصفهان - تراکتورسازی تبریز، ساعت 14:45، ورزشگاه ذوب آهن فولاد شهر
* راه آهن شهرری - صبای قم، ساعت 14:45، ورزشگاه اکباتان تهران
* مقاومت سپاسی شیراز - مس کرمان، ساعت 14:45، ورزشگاه حافظیه شیراز
* شاهین بوشهر - ذوب آهن اصفهان، ساعت 14:45، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
* فولاد خوزستان - پرسپولیس، ساعت 17، ورزشگاه تختی اهواز
دوشنبه - 20/7/88
* پیکان قزوین - پاس همدان، ساعت 14:45، ورزشگاه شهید رجایی قزوین
* ملوان بندرانزلی - ابومسلم مشهد، ساعت 14:45، ورزشگاه تختی انزلی
* سایپا کرج - استیل آذین تهران، ساعت 14:45، ورزشگاه انقلاب کرج
* استقلال تهران - استقلال اهواز، ساعت 14:45، ورزشگاه آزادی تهران

هفته دوازدهم
جمعه - 24/7/88
* مس کرمان - فولاد خوزستان، ساعت 16:40، ورزشگاه شهید باهنر کرمان
* ذوب آهن اصفهان - راه آهن شهرری، ساعت 14:45، ورزشگاه ذوب آهن فولاد شهر
* پرسپولیس - ملوان بندرانزلی، ساعت 16:50، ورزشگاه آزادی تهران
* شاهین بوشهر - سپاهان اصفهان، ساعت 17، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
شنبه - 25/7/88
* پاس همدان - استقلال تهران، ساعت 14:45، ورزشگاه قدس همدان
* ابومسلم مشهد - سایپا کرج، ساعت 14:45، ورزشگاه ثامن الائمه (ع) مشهد
* استیل آذین تهران - تراکتورسازی تبریز، ساعت 14:45، ورزشگاه دستگردی تهران
* استقلال اهواز - مقاومت سپاسی شیراز، ساعت 16:45، ورزشگاه تختی اهواز
* صبای قم - پیکان قزوین، ساعت 16:55، ورزشگاه یادگار امام (ره) قم
کد مطلب 946737

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