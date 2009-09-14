کالسکه ها برای گذر از روی اتوبان همت آماده می شوند

بهنام اتابکی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در این طرح یک پل بوستان بنادر را به گلستان منظومه شمسی واقع در ضلع جنوب بزرگراه همت متصل می کند.

این مقام مسئول در شهرداری تهران افزود: این پل عابر احداثی بر روی اتوبان همت به طول حدود 200 متر به عنوان پل ارتباطی بین بوستان بنادر و گلستان منظومه شمسی واقع در ضلع جنوب بزرگراه همت به مراحل پایانی خود نزدیک می شود.

اتابکی خاطرنشان کرد: این پل با هدف گردش عابران پیاده و سواره عمومی به دو صورت ریلی و چرخی وهمچنین ویژه دوچرخه سواری و کالسکه ‌رانی طراحی شده است.

مدیرعامل شرکت نوسازی عباس آباد همچنین در خصوص افتتاح باغ هنر در این اراضی افزود: این باغ هنر نیز تا 23 ماه آینده به بهره برداری می رسد.

باغ هنر عباس آباد به عنوان یکی از پروژه های فرهنگی با مسات 47 هزار مترمربع در مجموعه باغستانهای شمالی اراضی عباس آباد قرار دارد محور اصلی ارتباطی مصلی، میدان گلگشت مصلی، باغ دره دفاع مقدس و ایستگاههای مترو است.

باغ هنر دارای خانه های شعر، موسیقی، نقش، معماری و همچنین کوشک مرکزی است و علاوه بر کارگاههای هنری مختلف باشگاه هنرمندان، نگارستان هنر و سالن اجتماعات نیز در آن پیش بینی شده است.

بر اساس طرح تفضیلی اراضی عباس آباد، باغ هنر در حوزه عملکرد فرهنگی با گرایش‌ عمده علمی و هنری و در مجاورت مجموعه های باغ کتاب، باغ نمایش، باغ موزه جواهرات و باغ موزه دفاع مقدس جانمایی شده است.