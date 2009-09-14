1365 واحد صنفی لرستان مورد بازدید قرار گرفت

سرهنگ علی الماسیان در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: در راستای کنترل و نظارت بر فعالت صنوف و اماکن عمومی و به منظور رعایت شعائر اسلامی و بنا به دستورالعمل تامین نظام و امنیت، عوامل گشتی اداره نظارت بر اماکن عمومی استان از ابتدای شروع ماه رمضان فعالیت داشته اند.

وی پلمپ تعداد 4 واحد صنفی پذیرایی در شهرستان خرم آباد به دلیل طبخ غذا در بین روز و عدم رعایت قوانین و مقررات را از جمله فعالیتهای این حوزه عنوان کرد و بیان داشت: همچنین از ابتدای ماه مبارک رمضان با 103 نفر از افراد ولگرد، مزاحمین خیابانی و بدحجاب برخورد شده است.

رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی نیروی انتظامی استان لرستان به کشفیات صورت گرفته در طول مدت یاد شده اشاره کرد و گفت: در این مدت علاوه بر کشف و ضبط یکهزار و 110 عدد قرص نیروزا و 10 دستگاه تجهیزات ماهواره به 655 نفر از افراد بدحجاب و بد پوشش تذکر داده شد.

سرهنگ الماسیان بازید محسوس و غیرمحسوس از یکهزار و 365 واحد صنفی و اخطار به 77 واحد متخلف، پلمپ و فک پلمپ را از دیگر اقدامات این پلیس در طول مدت زمان طی شده از ماه رمضان برشمرد.