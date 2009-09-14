پزشکان محلات پایتخت با آنفلوانزای A آشنا می شوند

دکتر محمدمهدی گویا به برگزاری جلسات متعدد وزارت بهداشت با شهرداری تهران در خصوص بیماری آنفلوانزای نوع A اشاره کرد و گفت: دستورالعمل راههای پیشگیری از این بیماری در مترو، اتوبوس و... تهیه و به مدیران شهرداری ارائه شده و منتظر تایید این برنامه ها هستیم.

در هفته اخیر تعداد موارد جدید ابتلا به این بیماری در کشور 29 نفر اعلام شد و بدین ترتیب تا کنون شمار مبتلایان به آنفلوانزای نوع A در کشور به 357 نفر رسیده است.

گویا با اشاره به تهیه برنامه راههای پیشگیری از این بیماری در وسایل نقلیه عمومی افزود: به محض اینکه شهرداری تهران این برنامه ها را تایید کند نحوه اجرای آنها اعلام خواهد شد.

رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت همچنین از ارائه برنامه‌ های تبلیغاتی و آموزشی در خصوص راههای پیشگیری از ابتلا به آنفلوانزای نوع A در معابر عمومی، میادین، تقاطعهای بزرگ شهر، سینماهای تحت پوشش شهرداری و همچنین در مراکز فرهنگی و خانه‌های سلامت خبر داد و گفت: در برنامه مشترک وزارت بهداشت و شهرداری تهران یکهزار پزشک محله با راههای پیشگری از این بیماری آشنا می شوند.

در آخرین گزارش سازمان جهانی بهداشت از بیماری آنفلوانزای A در منطقه مدیترانه شرقی، یک افزایش دو برابری ابتلا به این بیماری اعلام شده است که از میان کشورهای این منطقه عربستان سعودی، عمان و کویت بیشترین افزایش بیماری را داشته ‌اند.