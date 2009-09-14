حسن انوشه نویسنده و پژوهشگر پیشکسوت که سالهاست سرپرستی تدوین دانشنامه ادب فارسی را برعهده دارد در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تجدید چاپ 9 جلد این دانشنامه که تاکنون منتشر شده است، گفت: به دلیل خلف وعده‌های سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد از مفاد قراردادی که با هم داشتیم تصمیم گرفتم این دانشنامه را توسط ناشری خصوصی تجدید چاپ کنم.

وی که پیش از این گفته بود قصد پس گرفتن امتیاز چاپ دانشنامه را از ارشاد دارد، با تاکید بر اینکه در تصمیم خود مصمم است، بیان کرد: وقتی مسجل شد آنها به مفاد قرارداد پایبند نیستند تصمیمم قطعی شد که با ناشر خصوصی کار کنم و در حال حاضر مشغول تجدیدنظر روی این 9 جلد هستم که حداکثر تا پایان مهرماه این بازنگری طول خواهد کشید.

انوشه با اشاره به اینکه با چند ناشر خصوصی صحبتهایی داشته که به زودی نتیجه نهایی آن مشخص خواهد شد عنوان کرد: تصمیم دارم جلد به جلد کار را برای تجدید چاپ به ناشر بدهم.

عضو بنیاد فردوسی در پاسخ به این پرسش که "چه مفادی از قرارداد توسط طرف دیگر اجرا نشده است؟" توضیح داد: به طور مثال قرار بود هر جلد در شمارگان چهار هزار نسخه منتشر شود که این اتفاق نیفتاده است همچنین قرار بود پول ما را دو ماه بعد از انتشار اثر بدهند که پس از هشت ماه هم ندادند.

انوشه افزود: عملکرد آن تشکیلات نشان داد که دایره المعارف را نمی‌شناسند و در ضمن خوش‌قول هم نیستند. در توزیع کتابها هم به ‌طور مطلوبی عمل نکردند. یکی از مسایلی که در قرارداد با ناشر خصوصی مدنظر من است خوش‌قولی و همچنین توزیع مناسب کتابهاست.

مترجم "ایران در سپیده‌دم تاریخ" نوشته جرج کمرون تاکید کرد: دانشنامه اثری نیست که متعلق به یک فرد یا سازمان باشد بلکه به فرهنگ جامعه تعلق دارد و به همین دلیل باید در چاپ و توزیع آن دقت زیادی مبذول شود. امیدوارم 9 جلد این دانشنامه به کمک ناشر خصوصی معتبر بتواند به طرز مطلوبی تجدید چاپ و در اختیار علاقمندان قرار گیرد.

وی درباره جلدهای دیگر این مجموعه که در حال آماده‌سازی آن است بیان کرد: در حال حاضر با تعدادی از اعضای گروهی که از ابتدای کار تدوین دانشنامه با من همراه بوده‌اند، نگارش 4 تا 5 جلد دیگر را انجام می‌دهیم که این جلدها را هم با ناشری که تجدید چاپ 9 جلد قبلی را برعهده می‌گیرد چاپ خواهیم کرد.

مترجم "ایران و تمدن اسلامی" نوشته کلمان هوار در پایان در جواب این سوال که هزینه تهیه و تدوین این 5 جلد را چگونه تامین می‌کند؟، با تلمیح گفت: از جیب خودم!