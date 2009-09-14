پیروزی های مس ادامه پیدا می کند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، مظلومی شامگاه یکشنبه پس از پیروزی تیمش مقابل ذوب آهن اصفهان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امروز روز خوب دفاع و خط میانی مس کرمان بود و بازیکنان تیم ما به معنای واقعی فوتبال شناور خودشان ارائه کردند.

مظلومی که قبل از این اوج آمادگی تیمش را در هفته ششم لیگ برتر عنوان کرده بود، یادآور شد: بچه های تیم ما از نظر قدرت بدنی و دوندگی در زمین کاری کردند که کادر فنی از آنها خواسته بود و به همین دلیل ما از شرایط سخت ابتدای فصل بیرون آمده ایم.

سرمربی مس کرمان خاطرنشان کرد: امروز تعویضهای تهاجمی و بازی تهاجمی را در برنامه کارمان قرار داده بودیم که نتیجه هم گرفتیم.

مظلومی گفت: شاید اگر بچه ها تلاش بیشتری می کردند گلهای بیشتری به ثمر می رسید بازیکنان ما با یکدلی و صمیمیتی که در تیم با هم دارند فوتبال خوب و تماشاگر پسندی را ارائه کردند.

وی گفت: کار ما در ادامه سخت تر است ما برای اینکه بتوانیم نوار پیروزی هایمان را ادامه دهیم باید در بازی سخت این هفته مقابل شاهین بوشهر حاضر شویم.

وی درباره حرف سرمربی تیم ذوب آهن که پیروزی مس را به ادینهو برزیلی نسبت داده بود، گفت: ما یک تیم داریم و یک تیم حتی در 11 نفر خلاصه نمی شود چه برسد به یک نفر، بازیکنان ما همه کارشان خوب است و بی عدالتی است اگر همه نتیجه را فقط به یک بازیکن نسبت دهیم.

مظلومی درباره پائولو زالتون بازیکن برزیلی تیم گفت: در بین چهار بازیکن خارجی تیم اصلا از پائولو راضی نیستم وی در بازیهای تدارکاتی خوب کار می کرد اما انگار شرایط بازی در زمین را ندارد.

وی از خبرنگاران کرمانی برای برگرداندن آرامش به تیم مس و دور کردن تیم از حاشیه ها تشکر کرد.