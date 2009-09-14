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۲۳ شهریور ۱۳۸۸، ۹:۴۲

گشایش جشنواره کتاب بروکلین با حضور چهره‌های سرشناس

گشایش جشنواره کتاب بروکلین با حضور چهره‌های سرشناس

جشنواره کتاب بروکلین روز گذشته با حضور نویسندگان مطرحی مانند پل استر گشایش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، چهارمین جشنواره کتاب بروکلین با میزبانی از 220 نویسنده مشهور و ارائه بازار ادبی با حضور بیش از 150 ناشر و نهاد‌ ادبی آغاز به کار کرد.

پل استر در کنار چند تن از داستان نویسان و شاعران از جمله راسل بانکس، فرانسین پروس، تاو لین، نیکلسون بیکر، بن مارکوس، فیلپ شوارتز و... در این جشنواره به خواندن آثار خود و سخنرانی خواهد پرداخت.

جشنواره کتاب بروکلین با برنامه‌های متنوع فرهنگی در منطقه بروکلین نیویورک به مدت یک هفته برپا خواهد بود.

پل استر نویسنده، فیلمنامه نویس و مترجم مشهور آمریکایی متولد نیویورک است. از آثار معروف او می‌توان به مجموعه سه‌گانه نیویورک و فیلمنامه "لولو روی پل" اشاره کرد. از استر تا کنون رمانهای زیادی به فارسی ترجمه شده که شهر شیشه‌ای، ارواح، هیولای دریایی، کتاب اوهام، اتاق در بسته، شب پیشگویی و سه‌گانه نیویورک از آن جمله‌اند.

بیشتر آثار استر به وسیله شهرزاد لولاچی، خجسته کیهان، ماندانا مشایخی، امیراحمدی آریان، لیلا نصیری‌ها و بابک تبرایی به فارسی برگردانده‌ شده ‌است.

کد مطلب 946757

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