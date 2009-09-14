به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، چهارمین جشنواره کتاب بروکلین با میزبانی از 220 نویسنده مشهور و ارائه بازار ادبی با حضور بیش از 150 ناشر و نهاد‌ ادبی آغاز به کار کرد.

پل استر در کنار چند تن از داستان نویسان و شاعران از جمله راسل بانکس، فرانسین پروس، تاو لین، نیکلسون بیکر، بن مارکوس، فیلپ شوارتز و... در این جشنواره به خواندن آثار خود و سخنرانی خواهد پرداخت.

جشنواره کتاب بروکلین با برنامه‌های متنوع فرهنگی در منطقه بروکلین نیویورک به مدت یک هفته برپا خواهد بود.

پل استر نویسنده، فیلمنامه نویس و مترجم مشهور آمریکایی متولد نیویورک است. از آثار معروف او می‌توان به مجموعه سه‌گانه نیویورک و فیلمنامه "لولو روی پل" اشاره کرد. از استر تا کنون رمانهای زیادی به فارسی ترجمه شده که شهر شیشه‌ای، ارواح، هیولای دریایی، کتاب اوهام، اتاق در بسته، شب پیشگویی و سه‌گانه نیویورک از آن جمله‌اند.

بیشتر آثار استر به وسیله شهرزاد لولاچی، خجسته کیهان، ماندانا مشایخی، امیراحمدی آریان، لیلا نصیری‌ها و بابک تبرایی به فارسی برگردانده‌ شده ‌است.