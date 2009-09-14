اجرای 110 هزار واحد مسکونی طرح مسکن مهر در خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سعید حسین پور شامگاه یکشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: کشور ایران جزو 10 کشور حادثه خیز دنیاست و تاکنون در این ارتباط 41 حادثه در دنیا شناخته شده است.

معاون عمرانی استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: کشور ایران تاکنون 30 حادثه را از این تعداد تجربه کرده است.

حسین پور با بیان اینکه بیش از 70 درصد از جمعیت کشور و 80 درصد از وسعت کشور تحت تاثیر حادثه زلزله، طوفان و سیل قرار دارد، افزود: باید باتوجه به این ارقام باید در راستا ایجاد ساخت و سازهای مناسب و برنامه ریزی های دقیق عمل کرد.

وی خاطرنشان کرد: توسعه منابع انسانی یکی از فرآیندها مهم محسوب می شود و باید در سازمان نظام مهندسی به آن توجه شود ولی در عین حال با توجه به سابقه و تجربه، این سازمان با چالشهایی روبرو است که باید در این دوره به این چالش ها توجه کرد تا از بین برود.

حسین پور در ارتباط با مسکن مهر در خراسان رضوی تصریح کرد: همچنین 110 هزار واحد مسکونی در فاز اول مسکن مهر در حال اجراست.