توقف استقلال در برابر تراکتورسازی تبریز

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، تیم تراکتورسازی تبریز از ساعت 21 و 30 دقیقه یکشنبه شب در ورزشگاه 75 هزار نفری یادگار امام (ره) میزبان استقلال تهران بود که دو تیم در پایان به نتیجه یک بر یک رضایت دادند.

از دقیقه نخست بازی تراکتورسازان با حمایت بی امان تماشاگران خود فشار زیادی به تیم تهرانی وارد کردند اما در دقیقه 18 و برخلاف جریان بازی تیم میهمان به واسطه یک ضربه ایستگاهی و با ضربه سر کاپیتان فرهاد مجیدی دروازه میزبان را باز کرد.

در نیمه دوم تراکتور فشار خود را برای رسیدن به گل مساوی بیشتر کرد اما استقلال با وجود تعویض مهاجمان خود به لاک دفاعی رفته و چشم به ضدحملات دوخته بود. درحالی که انتظار می رفت بازی با نتیجه یک بر صفر به سود میهمان خاتمه یابد اما تراکتور به مانند بازی پیشین خود در تبریز در دقایق پایانی بازی انتظار هوادارن خود را برآورده کرد و توانستند به گل مساوی دست یابند.

محمد ابراهیمی مهاجم تراکتورسازان در پی یک ضربه ایستگاهی با ضربه سر توانست در دقیقه 80 بازی را به مساوی بکشاند.

محسن ترکی،‌ داور این بازی پربرخورد چندان بیکار نبود و به پنج نفر از بازیکنان استقلال ئو یک نفر از تراکتور کارت زرد نشان داد.

مجیدی، عنایتی، جانواریو، اکبرپور و صادقی آبی هائی بودند که با کارت زرد داور روبرو شدند. علی میرشفیعیان از تراکتور نیز از اخطار ترکی بی نصیب نماند.

تراکتور با این یک امتیاز خانگی جمع امتیازات خود را به هشت رساند.

رکورد تماشاگران همچنان در دست تراکتور

هجوم هواداران تراکتورسازی به ورزشگاه یادگار امام(ره) موجب گردید رکورد تعداد تماشاگران فوتبال لیگ هشتم همچنان در دستان تبریزی ها باشد.

درحالیکه گنجایش ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز 70 هزار نفر عنوان شده اما به دلیل نصب نشدن صندلی های این استادیوم، دیشب بیش از 80 هزار نفر را در خود جای داده بود.

تماشاگران تبریزی از دقیقه یک تا پایان بازی با ایجاد یک جو وحشتناک، فشار زیادی به حریف وارد کردند گرچه حریف نیز تیمی است که به همراه پرسپولیس آماده ترین تیم لیگ برتر برای کنترل فشار تماشاگران حریف به شمار می آید.

افطار تماشاگران در ورزشگاه

یکی از جالب ترین حواشی این دیدار، افطاری تماشاگران در داخل استادیوم بود. هواداران تراکتور که با زبان روزه از ساعت ها قبل به ورزشگاه آمده بودند پس از اذان مغرب با توشه مختصری که به همراه داشتند افطار کردند. برخی از هواداران نیز از ظهر یکشنبه در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز حضور یافته بودند.

حضور هوادران دیگر شهرهای شمالغرب

علاوه بر تبریزی ها، هواداران بی شمار تراکتور از دیگر شهرهای استان های همجوار نبریز برای تشویق تیم محبوب خود به استادیوم آمده بودند. پلاکاردهای هواداران تراکتور از ارومیه، اردبیل و حتی زنجان در نقاط مختلف زمین خود نمائی می کرد و نشان می داد هوادران تراکتور محدود به تبریز و آذربایجان شرقی نیست.

فروش بلیت الکترونیکی

بنابر اعلام مقامات محلی پیش فروش بلیت بازی تراکتورسازی و استقلال تهران ساعت 14 با فروش تمامی بلیت ها به پایان رسید.

بخشی از این بلیت فروشی به شکل الکترونیکی توسط هیئت فوتبال اذربایجان شرقی انجام شد.

ظرفیت دقیق استادیوم یادگار امام تبریز 72 هزار نفر اعلام شده بود و فقط 10 درصد ورزشگاه یعنی 7 هزار و 200 استقلالی تواننستند این بازی را از نزدیک مشاهده کنند.

اسکوبورد بی کیفیت چینی

نکته قابل توجه دیگر بازی نصب اسکوبرد ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز و افتتاح آن در بازی دیشب بود. این اسکوبورد که محصول کشور چین است و با هزینه بسیار کمتر نسبت به مشابه های دیگر خود خریداری و نصب شده چندان به مذاق تماشاگران خوش نیامد.

کیفیت نامطلوب این اسکوبورد به جای دلنوازی تصاویر آن موجب تاسف هر بیننده ای بود.

امیدواریم کیفیت نامطلوب این اسکوبورد موقتی بوده و به دلایل فنی آن بازگردد وگرنه باید گفت هرچه برای آن هزینه شده درواقع پول دور ریختن بوده است.

هزینه خرید این اسکوبورد 15 میلیارد ریال اعلام شده است.

درگیری هواداران دو تیم

یکی از جالب ترین و نادرترین موضوعات بازی دیشب تعداد بسیار اندک هواداران استقلال در استادیوم بود.

درحالیکه تیم های آبی و قرمز پایتخت تقریبا در هیچ کجای ایران تنها نیستند اما این وضعیت در تبریز به گونه ای دیگر است.

به نظر می رسد با خیل عظیم هوادران تراکتورسازی، هیچ جائی برای خودنمائی هوادران تیم هخای دیگر از جمله استقلال و پرسپولیس در یادگار امام(ره) باقی نخواهد ماند.

در بازی دیشب اما نزدیکی بیش از حد هواداران اندک استقلال با تماشاگران تراکتورسازی و نبود حائل میان دو گروه می رفت که کار دست هر دو طرف دهد. کری های تیفوسی های هر دو طرف با همدیگر منجر به ایجاد درگیری شد که با دخالت عوامل یگان ویژه به خیر گذشت.