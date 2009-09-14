به گزارش خبرنگار مهر، شهر هرنینگ در جزیزه یولند دانمارک قرار دارد که فاصله این شهر با شهرکپنهاگ پایتخت کشور دانمارک سه ساعت است و راه ارتباطی میان این دو شهر بوسیله یک پل می باشد که قطار از زیر دریا و اتومبیل ها از روی دریا تردد می کنند. این شهر به کشور آلمان نزدیک است.

مصر بعنوان اولین کشور روز یکشنبه در فاصله هشت روز تا آغاز رقابتها وارد شهر هرنینگ شد. اردوی تیم آمریکا نیز برای تطابق با شرایط آب وهوایی شهر هرنینگ و ساعت برگزاری در شهر ساربروکن آلمان در حال برگزاری است.

این رقابتها در سالن مرکزی شهر هرنینگ که با نام این شهر می باشد برگزار می شودو پیش بینی می شود نزدیک به 100کشور در این رقابتها شرکت کنند.

رقابتهای کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی جهان از روز 30 شهریورماه در شهر هرنینگ کشور دانمارک آغاز می شود.