جنوآ به صدر رفت / اینتر پیروز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال جنوآ یکشنبه شب با نتیجه 4 بر یک مقابل میهمان خود ناپولی پیروز شد و به صدر جدول صعود کرد. فلوکاری (45- پنالتی)، مستو (55)، کرسپو (75) و خاریا (88- پنالتی) گل های جنوآ را به ثمر رساندند و تک گل ناپولی توسط هامسیک (42) به ثمر رسید.

اینتر میلان در دیگر دیدار برگزار شده شب گذشته با دو گل اتوئو (71) و میلیتو (88) مقابل میهمان خود پارما پیروز شد.

در سایر دیدارها نتایج زیر حاصل شد:

* آتالانتا صفر - سامپدوریا یک

* بولونیا صفر - کیه وو 2

* فیورنتینا یک - کالیاری صفر

* پالرمو یک - باری یک

* سیه نا یک - رم 2

* اودینزه 4- کاتانیا 2

جدول رده بندی :

1- جنوآ 9 امتیاز

2- یوونتوس 9 امتیاز

3- سامپدوریا 9 امتیاز

4- اینتر 7 امتیاز

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18- کالیاری یک امتیاز

19- آتالانتا بدون امتیاز

20- کاتانیا بدون امتیاز