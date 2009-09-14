جنوآ به صدر رفت / اینتر پیروز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال جنوآ یکشنبه شب با نتیجه 4 بر یک مقابل میهمان خود ناپولی پیروز شد و به صدر جدول صعود کرد. فلوکاری (45- پنالتی)، مستو (55)، کرسپو (75) و خاریا (88- پنالتی) گل های جنوآ را به ثمر رساندند و تک گل ناپولی توسط هامسیک (42) به ثمر رسید.
اینتر میلان در دیگر دیدار برگزار شده شب گذشته با دو گل اتوئو (71) و میلیتو (88) مقابل میهمان خود پارما پیروز شد.
در سایر دیدارها نتایج زیر حاصل شد:
* آتالانتا صفر - سامپدوریا یک
* بولونیا صفر - کیه وو 2
* فیورنتینا یک - کالیاری صفر
* پالرمو یک - باری یک
* سیه نا یک - رم 2
* اودینزه 4- کاتانیا 2
جدول رده بندی :
1- جنوآ 9 امتیاز
2- یوونتوس 9 امتیاز
3- سامپدوریا 9 امتیاز
4- اینتر 7 امتیاز
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18- کالیاری یک امتیاز
19- آتالانتا بدون امتیاز
20- کاتانیا بدون امتیاز
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