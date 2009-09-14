کشتی نیاز به حمایت مسئولان سیاسی و ورزشی دارد

نادر ناظری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد با توجه به ساعت برگزاری رقابتهای قهرمانی جهان در کشور دانمارک که از ظهر آغاز شده و تا شب بطور متناوب ادامه پیدا می کند برنامه تمرینی مناسبی را طراحی کرده اند که با ساعت برگزاری رقابتهای جهانی همخوانی دارد.
وی اظهار داشت: تمرینات طراحی در اردوهای تیم ملی کشتی آزاد علمی و کارشناسی شده است و کشتی گیران از نظر فنی رشد خوبی داشته اند.
مربی سازنده کشتی مازندران ادامه داد: تمامی هفت ملی پوش انتخاب شده برای رقابتهای جهانی شایسته بوده، قابلیت های بالای فنی خود را نشان داده وبه حق به عضویت تیم ملی درآمدند.
وی تاکید کرد: همه جامعه کشتی با هر نظر وسلیقه ای وظیفه دارند از تیمهای ملی کشتی حمایت کنند زیرا موفقیت و سرافرازی کشتی ایران در رقابتهای جهانی مایه سرافرازی و خوشبختی جامعه کشتی است.
ناظری خاطرنشان کرد: تمامی مسئولان سیاسی و ورزشی نیز باید در آستانه رقابتهای جهانی با حضور در اردوی تیم ملی روحیه ملی پوشان را افزایش دهند زیرا افتخار آفرینی کشتی باعث شادی مردم می شود.
ناظری تصریح کرد: سازمان تربیت بدنی وکمیته ملی المپیک باید بودجه بیشتری را در اختیار فدراسیون کشتی قرار دهند تا کشتی بتواند برنامه های ریشهای و پایهای خود را به اجرا بگذارد.
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