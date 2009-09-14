  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۳ شهریور ۱۳۸۸، ۱۲:۳۰

ناظری در گفتگو با مهر:

کشتی نیاز به حمایت مسئولان سیاسی و ورزشی دارد

کشتی نیاز به حمایت مسئولان سیاسی و ورزشی دارد

مربی تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان گفت: کشتی برای موفقیت در رقابتهای مهم پیش رو نیاز به حمایت مسئولان ورزش کشور دارد.

نادر ناظری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد با توجه به ساعت برگزاری رقابتهای قهرمانی جهان در کشور دانمارک که از ظهر آغاز شده و تا شب بطور متناوب ادامه پیدا می کند برنامه تمرینی مناسبی را طراحی کرده اند که با ساعت برگزاری رقابتهای جهانی همخوانی دارد.

وی اظهار داشت: تمرینات طراحی در اردوهای تیم ملی کشتی آزاد علمی و کارشناسی شده است و کشتی گیران از نظر فنی رشد خوبی داشته اند.

مربی سازنده کشتی مازندران ادامه داد: تمامی هفت ملی پوش انتخاب شده برای رقابتهای جهانی شایسته بوده، قابلیت های بالای فنی خود را نشان داده وبه حق به عضویت تیم ملی درآمدند.

وی تاکید کرد: همه جامعه کشتی با هر نظر وسلیقه ای وظیفه دارند از تیمهای ملی کشتی حمایت کنند زیرا موفقیت و سرافرازی کشتی ایران در رقابتهای جهانی مایه سرافرازی و خوشبختی جامعه کشتی است.

ناظری خاطرنشان کرد: تمامی مسئولان سیاسی و ورزشی نیز باید در آستانه رقابتهای جهانی با حضور در اردوی تیم ملی روحیه ملی پوشان را افزایش دهند زیرا افتخار آفرینی کشتی باعث شادی مردم می شود.

ناظری تصریح کرد: سازمان تربیت بدنی وکمیته ملی المپیک باید بودجه بیشتری را در اختیار فدراسیون کشتی قرار دهند تا کشتی بتواند برنامه های ریشه‌ای و پایه‌ای خود را به اجرا بگذارد.

کد مطلب 946766

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها