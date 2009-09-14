انحلال حساب ذخیره ارزی منتفی شد / 2 صندوق در برنامه پنجم توسعه

خبرنگار مهر از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری کسب اطلاع کرد: بر اساس جدیدترین تصمیمات درباره لایحه برنامه پنجم توسعه، حساب ذخیره ارزی از ابتدای سال 89 به جای انحلال، تغییر کارکرد خواهد داد.

این در حالی است که پیش از این مقرر شده بود با تشکیل صندوق توسعه ملی، حساب ذخیره ارزی از ابتدای سال 89 منحل شود.

بر اساس این تصمیم، با تغییر کارکرد حساب ذخیره ارزی در برنامه پنجم توسعه، منابع این حساب صرفا برای جلوگیری از شوکهای درآمدی نفتی و جلوگیری از نوسان در اقتصاد ملی هزینه خواهد شد.

براساس سیاستهای کلی برنامه پنجم که توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده، مقرر شده است: از ابتدای سال 89 با ایجاد صندوق توسعه ملی، 20 درصد درآمد سالانه از محل فروش نفت و گاز به این صندوق واریز شود.

برهمین اساس، منابع واریزی به صندوق توسعه ملی صرفا به بخش تعاونی و غیر دولتی اختصاص خواهد یافت. به عبارت دیگر، دولت از منابع این صندوق حق برداشت نخواهد داشت، این در حالی است که براساس قانون، دولت و بخش خصوصی حق استفاده از حساب ذخیره ارزی را داشته اند.

همچنین گزارش دیگری حاکی از آن است که قیمت فروش هر بشکه نفت خام در برنامه پنجم توسعه 65 دلار پیش بینی خواهد شد.

به گزارش مهر، رشد اقتصادی 8 درصدی، نرخ بیکاری 7 درصدی و رشد 2.7 درصدی بهره وری در برنامه پنجم در نظر گرفته شده است.

گفتنی است، امسال سال پایانی اجرای برنامه چهارم توسعه است و قرار است برنامه پنجم از ابتدای سال 89 اجرایی شود.