حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 265 هزار و 957 نفر مجاز به انتخاب رشته در آزمون کاردانی به کارشناسی سال 88 شده اند و ظرفیت پذیرش در این آزمون 95 هزار و 820 نفر است.
آزمون کاردانی به کارشناسی سال 1388 در 69 کد رشته محل در مراکز استانها به جز استان مازندران در صبح و بعدازظهر پنجشنبه اول مرداد ماه برگزار شد و نتایج اولیه آزمون کاردانی به کارشناسی یکشنبه اول شهریور ماه بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفت.
توکلی به مهر خبر داد:
اعلام نتایج کنکور کاردانی به کارشناسی در هفته آینده/ پذیرش 95 هزار نفر
معاون سازمان سنجش آموزش کشور از انتشار نتایج کنکور کاردانی به کارشناسی سال 1388 در هفته آینده خبر داد.
حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 265 هزار و 957 نفر مجاز به انتخاب رشته در آزمون کاردانی به کارشناسی سال 88 شده اند و ظرفیت پذیرش در این آزمون 95 هزار و 820 نفر است.
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