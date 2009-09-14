اعلام نتایج کنکور کاردانی به کارشناسی در هفته آینده/ پذیرش 95 هزار نفر

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 265 هزار و 957 نفر مجاز به انتخاب رشته در آزمون کاردانی به کارشناسی سال 88 شده اند و ظرفیت پذیرش در این آزمون 95 هزار و 820 نفر است.



آزمون کاردانی به کارشناسی سال 1388 در 69 کد رشته محل در مراکز استانها به جز استان مازندران در صبح و بعدازظهر پنجشنبه اول مرداد ماه برگزار شد و نتایج اولیه آزمون کاردانی به کارشناسی یکشنبه اول شهریور ماه بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفت.