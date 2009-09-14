نیازسنجی و مکان یابی پلهای عابر پیاده در مشهد انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مسعود بیژنی شامگاه یکشنبه در نشست خبری در محل سازمان ترافیک مشهد از نصب بیش از 68 دهانه پل هوایی در سطح شهر مشهد خبر داد و افزود: چهار دهانه پل عابر پیاده نیز واقع در بلوار التیمور، تقاطع شهید قربانی، بلوار پیروزی، میدان حر، بلوار رسالت، سیس آباد، بلوار ملک آباد در سطح مشهد در حال نصب است.

معاون هماهنگی امور مهندسی ترافیک در خصوص هزینه و زمان ساخت هر پل هوایی گفت: هزینه و زمان مورد نیاز برای هر دهانه پل هوایی بر حسب طول پل متغیر است و به طور تقریبی به ازای هر یک متر طول پل، به یک میلیون و 500 هزار تومان بودجه نیاز دارد.

بیژنی همچنین زمان ساخت و نصب هر پل به طول تقریبا 30 متر را بیش از سه ماه بیان کرد.

وی با بیان اینکه نیازسنجی، اولویت سنجی و مکان یابی پلهای عابر پیاده توسط سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد انجام شده است که بر اساس نوع معبر و حجم عبوری عابرین پیاده از عرض مسیر متغیر است، افزود: ساخت پلها توسط بخش خصوصی از طریق مناقصه تعیین می شود و نقشه های اجرایی این پروژه ها از طریق سازمان حمل و نقل و ترافیک یا در موارد خاص توسط مشاور ذیصلاح تعیین می شود.

عملیات تجهیز پلهای هوایی به سیستم پله برقی مدتی است که در مشهد شروع شده و تاکنون چهار دهانه پل عابر پیاده در سطح شهر مجهز به سیستم پل برقی هستند و در آینده ای نزدیک تعداد بیشتری از پلهای هوایی مجهز به این سیستم می شوند.