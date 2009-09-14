هیچ تیمی در تبریز امنیت نخواهد داشت

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، عبدالصمد مرفاوی شامگاه یکشنبه پس از تساوی تیمش در برابر تراکتورسازی افزود: به نظر من اگر هر تیمی به غیر از استقلال با تجربه بود در برابر اینهمه تماشاگر قافیه را به حریف می باخت.

وی تصریح کرد: از بازیکنانم تشکر می کنم که با وجود جو سنگین ورزشگاه، تمام تلاش خود را کرده و دست خالی از زمین بیرون نیامدند.

مرفاوی در عین حال افزود: بر روی نقاط ضعف و قوت تراکتورسازی کار کرده بودیم و از همین راه نیز به گل دست یافتیم اما متاسفم که نتوانستیم اندوخته خود را حفظ کنیم.

سرمربی آبی پوشان پایتخت در پاسخ به اینکه چرا استقلال پس از گل برتری در لاک دفاعی فرو رفت اظهار داشت: من قبول ندارم که در لاک دفاعی فرو رفتیم بلکه با تعویض خط حمله خود قصد داشتیم گل زده خود را افزایش دهیم که این هدف با فشار هوادران محقق نشد.

مرفاوی با بیان اینکه نحوه فوتبال هجومی تراکتور قابل تحسین است یادآور شد: اما به نظر من این تماشاگران تبریزی بودند که یک امتیاز را برای تراکتورسازی هدیه دادند.

وی در پاسخ به سئوال دیگری در خصوص ترافیک خط حمله استقلال گفت: این ترافیک موجب افزایش انگیزه بازیکنان شده چراکه هرکس آماده تر و با انگیزه تر باشد در زمین به میدان خواهد رفت ضمن اینکه هریک از بازیکنان با توجه به شرایط خط دفاعی حریف به میدان می روند.