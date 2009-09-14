اوباما مرد حرف است تا عمل/ 120 سخنرانی بلند و کوتاه درکارنامه اوباما

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "فرانکفورتر آلگماینه" در تحلیلی در این باره نوشت : دوران حکومت چهل و چهارمین رئیس جمهوری ایالات متحده تازه در حال شروع شدن است ! تا به حال همه قول و قرار بود، قولهایی که هنوز به عنوان وعده ای ای که در آینده انجام خواهد شد اعتبار دارد.

نویسنده در ادامه خاطر نشان کرد که (بر اساس این وعده ها) زندان گوانتانامو قرار است تا 22 ژانویه آینده بسته شود که البته به دلیل اختلاف نظرهایی که در این باره وجود دارد به سختی قابل اجرا است.

در بخش دیگری از این مطلب آمده است : اینکه آیا ریاست جمهوری اوباما موفق بوده است یا نه را می توان از آمار و ارقام فهمید، از اینکه اقتصاد ملی آمریکا چند درصد رشد داشته است؟ از روی کسری بودجه، بدهی ها و میزان بیکاریها . آمریکاییها چقدر برای سلامتشان هزینه می کنند؟ چه تعداد انسان در عراق و افغانستان یا جاهای دیگر دنیا روز به روز توسط تروریستها کشته می شوند؟ و چه تعداد نظامی آمریکایی در این مبارزات جان خود را از دست می دهند؟

در ادامه این مطلب آمده است : اوباما از زمان ورودش به کاخ سفید در بیستم ژانویه گذشته تقریبا 120 سخنرانی بلند و کوتاه ، در رادیو،تلویزیون و اینترنت و در حضور مردم انجام داده است و به زودی نیز سخنان دیگری از وی در نشست G20 در پترزبورگ و در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک باز هم توسط جهانیان شنیده خواهد شد.

نویسنده در ادامه خاطر نشان کرد: برخی ها این سئوال را مطرح می کنند که آیا اوباما بالاخره از سخنوری همچنین به حکومت کردن روی خواهد آورد؟ برخی نیز بر این عقیده اند که وی حتی بعد از بوش و به دست گرفتن حکومت آمریکا هنوز بیشتر در نقش یک نامزد ریاست جمهوری دیده و شنیده شده تا خود رئیس جمهوری آمریکا!

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب نوشت : بدون شک اوباما و کابینه اش، اقتصاد آمریکا را در شرایط خطرناکی بر عهده گرفتند. بسته اقتصادی 787 میلیارد دلاری نیز به ندرت در نجات اقتصاد آمریکا تاثیر داشت. با وجود برخی روزنه های امید مبنی بر اینکه شرایط اقتصادی بدتر از این نمی شود میزان بیکاری در این سال دو برابر شده است. شمار حراجهای اجباری نیز در این کشور افزایش یافته است. کسریها و بدهی های دولتی نیز فوق العاده بالا و وضعیت دلار نیز شدیدا ضعیف است.

نویسنده در پایان خاطر نشان کرد: در زمینه سیاست امنیتی و خارجی نیز این طور به نظر نمی رسد که اقدامات مصرانه و جهانی اوباما موفقیتی به دنبال داشته است.

در بخش دیگری از این مطلب با اشاره به ناکامی اوباما در حل مناقشات هسته ای ایران و کره شمالی و شکست وی در حل مسئله کوبا آمده است : این در حالی است که در آمریکا با توجه به قدرت گرفتن مجدد طالبان، خستگی از جنگ افزایش پیدا کرده است.