محمد مهدی زاهدی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مطالبی که درباره ستاره دار شدن داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد مطرح می شود، گفت: در انتخابات ریاست جمهوری هم از سوی برخی کاندیداها موضوع ستاره دار شدن برخی داوطلبان کنکور مطرح شد و در مناظره ها به آن تاکید کردند اما دکتر احمدی نژاد به درستی اشاره کردند که موضوع ستاره دار شدن به دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی و وزارت علوم دکتر معین بر می گردد.

وی با بیان اینکه وقتی تقوای الهی نباشد مسائل وارونه مطرح می شود که از این جمله موارد موضوع دانشجویان ستاره دار بود اضافه کرد: سازمان سنجش آموزش کشور در آماری که منتشر کرد این موضوع را به طور مستند نشان داد.

وزیر علوم دولت نهم در پاسخ به این پرسش که آیا ریشه ستاره دار شدن دانشجویان به دولت نهم بر نمی گردد به مهر گفت: جریاناتی مخالف دولت نهم این بحث را به دولت نهم ربط دادند. چیزی که خود بانی آن بودند و سالها نیز اجرا کردند. خوشبختانه با همان افشاگری که صورت گرفت معلوم شد این پدیده را خودشان ایجاد کرده اند.

زاهدی در پاسخ به این سئوال که آیا در دولت نهم هیچ دانشجویی ستاره دار نشده است نیز گفت: سال 1385 دستور لغو این دستورالعمل و آیین نامه را دادم و از آن سال ما دانشجوی ستاره دار نداشتیم. البته در سال جاری در اعلام نتایج برای برخی داوطلبان مشکلاتی ایجاد شده است که مطلقا ربطی به نمره و وزارت علوم ندارد.

وزیر علوم دولت نهم در تشریح دلایل مشکلات برخی داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد امسال به مهر گفت: مسائلی دیگر به غیر از نمره و ستاره دار شدن مطرح بوده که سایر دستگاههای خارج از وزارت علوم در آن دخالت داشته اند. اکنون نیز سازمان سنجش در حال مذاکره با نهادها است تا مشکلات رفع شود.

به گزارش مهر، سازمان سنجش آموزش کشور در دوران انتخابات ریاست جمهوری آمار دانشجویان ستاره دار طی سالهای 78 تا 85 اعلام کرد که بر اساس آمار منتشر شده سازمان سنجش آموزش کشوردر سال 1378 تعداد 551 نفر، در سال 1379 تعداد 628 نفر، در سال سال 1380 تعداد 566 نفر، در سال 1381 تعداد 1069 نفر، در سال 1382 تعداد 2584 نفر، در سال 1383 تعداد 27 نفر،‌ در سال 1384 تعداد 200 نفر و در سال 1385 تعداد 224 نفر ستاره دار شده اند.

بر اساس اعلام سازمان سنجش، علامت ستاره یا کد گزینش به این معنی بوده است که داوطلبان دارای سوابق انضباطی و یا نقص پرونده در هنگام ثبت نام در دانشگاه محل قبولی باید نسبت به تکمیل مدارک و یا رفع شبهات موجود اقدام می کردند.

علی عباسپور تهرانی فرد رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نیز روز گذشته با رد دیدار با داوطلبان کنکور ارشد که مدعی ستاره دار بودن هستند به مهر گفت: هیچگاه ستاره دار نداشته ایم و در کنکور ارشد امسال ممکن است تنها 10 نفر وجود داشته باشند که مشکلاتی در حوادث اخیر ایجاد کرده باشند اما ستاره دار نیستند.