باید چهار گل می خوردیم/نمی توانم بازیکن را برای خوب بازی کردن کتک بزنم

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، خداداد عزیزی در کنفرانس خبری پس از پایان بازی تیمش در مقابل صبا باتری قم اظهار داشت: در این دیدار بسیار بد بازی کردیم و باید حداقل چهار گل دریافت می کردیم که در این خصوص شانس نصیب ما شد و علت این امر نیز زمین کیفیت بد زمین چمن ورزشگاه و از دست رفتن موقعیت های صبا روی بی دقتی مهاجمین آنها بود که به داد ما رسید.

وی ادامه داد: قبول دارم بازیکنان من در این بازی بدون انگیزه بازی کردند ولی شما بگوئید مگر انگیزه آمپول است که من به بازیکنان تزریق کنم؟ شما نگاه کنید خیلی از بازیکنان لیگ برتری هنوز پول نگرفته اند در حالیکه اغلب بازیکنان ما از این بابت مشکلی ندارند ولی باز هم می بینیم در زمین راه می رفتند.

عزیری عنون کرد: برخی بازیکنان ما حتی بلد نبودند تکل بزنند یا اینکه پاس سالم به هم بدهند، من نمی دانم چنین بازیکنی چگونه در لیگ برتر بازی می کند و 300 میلیون تومان پول می گیرد؟ اگر بازیکنی بلد نیست پاس سالم بدهد من به عنوان مربی چه کار کنم؟

وی با اشاره به شعار هواداران استقلال اهواز علیه وی پس از پایان بازی تاکید کرد: فحش دادن در ورزشگاه های ایران چیز جدیدی نیست و اهواز هم مثل سایر شهرهای ایران. برای من شعار هواداران مهم نیست و در فوتبال ایران شما باید به این مسائل عادت کنید.

سرمربی تیم استقلال اهواز گفت: اگر مشکل استقلال اهواز من هستم به مدیرعامل این باشگاه هم گفته ام حاضرم بدون هیچ مشکلی بروم ولی تعجب من این است که در این در حالی بد بازی بسیار بد بازی کردیم که در مقابل سپاهان و مس که بازی را واگذار کرده بودیم همه دیدند استقلال اهواز چه بازی مطلوبی انجام داد ولی در این بازی با وجود اینکه در 20 دقیقه آخر با پنج مهاجم در میدان بودیم باز هم نتوانستیم خوب بازی کنیم.

وی اضافه کرد: واقعا در این بازی نمی توانستم چه کار کنم، یعنی بازیکن را کتک می زدم تا خوب بازی کند؟ واقعا عقلم دیگر نمی رسید چه کار کنم تا بازیکنان بازی واقعی خود را در زمین پیاده کنند.

عزیزی اظهار داشت: تیم ما اصلا حاشیه ندارد و مشکلات ما فنی است که به مرور زمان خیلی بهتر می شویم چرا که همه می دانند این تیم با کسب هماهنگی بسیار عالی خواهد شد.

سرمربی تیم استقلال اهواز افزود: هم اینک تیم در خارج از خانه بهتر از داخل خانه بازی می کند و احساس می کنم در اهواز بیشتر به تیم استرس وارد می شود..

وی در خصوص بازیکنان خریداری شده در این فصل گفت: نباید توقع داشته باشیم همه بازیکنان جذب شده مارادونا باشند بالاخره از میان این بازیکنان ممکن است تعدادی جواب ندهند ولی در کل از خریداری های انجام شده رضایت دارم.

دیدار دو تیم صبای قم و استقلال اهواز در ورزشگاه تختی اهواز با تک گل دقیقه 58 عباس محمد رضایی به سود تیم صبا به پایان رسید.