عادی سازی روابط با اسرائیل نقض قوانین است/ اول زمین سپس سازش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیویورک تایمز، ترکی الفیصل در این مقاله می نویسد : ایالات متحده وکشورهای غربی مدت زمانی است که در حال وارد کردن فشار بر عربستان هستند تا ریاض به اسرائیل نزدیک شود. و حتی اخیرا ولیعهد بحرین خواستار روابط بیشتر با اسرائیل و اتخاذ تصمیمات مشترک از سوی کشورهای عربی برای بازبینی روند صلح شده است.

در ادامه این مقاله آمده است : عربستان زادگاه اسلام است. این کشور در زمینه انرژی یک ابرقدرت محسوب می شود و به صورت غیر رسمی رهبری کشورهای عربی را در دست دارد و به همین دلیل است که به رسمیت شناختن اسرائیل از سوی عربستان اهمیت زیادی برای صهیونیستها دارد.

فیصل در مقاله خود می نویسد : و به دلیل تمام این دلایل عربستان برای خود جایگاهی فراتر از استانداردهای قانون و عدالت تعریف کرده است. و به همین دلیل ریاض باید با طرح نزدیک شدن به اسرائیل تا زمانیکه تل آویو به اشغال کرانه باختری، نوار غزه، بلندیهای جولان و حتی مزارع شبعا پایان نداده مخالفت کند. برای عربستان قرار گرفتن در مسیر عادی سازی روابط با اسرائیل پیش از خروج آن از این زمین ها به معنای بازگشت و چشم پوشی از حق مالکان آن و نادیده گرفتن قوانین بین المللی است.

سفیر سابق آمریکا در عربستان می نویسد : اندکی پس از جنگ شش روزه در سال 1976 در طی زمانی که اسرائیل این سرزمین ها را به همراه بیت المقدس شرقی و شبه جزیره سینا را اشغال کرد شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه ای را تصوب کرد که در آن آمده بود : تنها راه رسیدن به صلح پایدار در خاورمیانه آن است که اسرائیل از سرزمین های اشغال شده خارج شود. کنوانسیون چهارم ژنو به همین صورت می گوید که قدرت اشغالگر نباید شهروندان خود را به سرزمین های اشغال شده منتقل کند.

و به همین دلیل هم اکنون رهبران اسرائیل می گویند که در قبال به رسمیت شناخته شدن حاضر هستند تا بخش های اشغال شده را به کشورهای عربی بازگردانند. و برای کشورهای عربی قبول چنین پیشنهادی در آینده به معنای قبول برتری نظامی اسرائیل در منطقه خواهد بود.

فیصل در ادامه مطلب خود به کارشکنی های رژیم صهیونیستی بعد از پیمان اسلو در سال 1993 اشاره کرده و می نویسد : امروز طرفدران اسرائیل به بیانیه جنبش حماس در سال 1988 که خواهان نابودی اسرائیل شده اشاره می کنند و این در حالی است که آنها اصلا هیچ اشاره ای به کارشکنی ها و اقدامات غیر قانونی تل آویو نمی کنند. در این میان عربستان نیز دو بار طرح صلحی را ارائه کرده که با موافقت تمامی کشورهای عربی مواجه شده یکی طرح صلح فهد در سال 1982 و دیگری طرح صلح عبدالله در سال 2002 اما اسرائیل هر دو بار این پیشنهادها را نادیده گرفت.

فیصل می نویسد : برای رسیدن به صلح پایدار و تشکیل دو کشور مستقل اسرائیل باید اقدامات مثبتی را انجام بدهد. اولین گام در این راه خروج فوری تمامی ساکنان یهودی از کرانه باختری است ؛ فقط از این راه است که اسرائیل می تواند ثابت کند که در راه رسیدن به صلح جدی است و سپس باید شهرک سازی ها متوقف شود و در همین زمان جامعه جهانی باید اسرائیل را وادار به خروج از سرزمین های عربی کند.