بان کی مون خواستار ترویج صلح و توسعه از راه مردمسالاری شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد، در پیام بان کی مون آمده است: روز بین المللی مردمسالاری تاکید مجدد جامعه بین المللی به تعهد برای ایجاد جوامع مشارکتی و فراگیر بر اساس حکومت قانون و حقوق بشر اساسی است.



وی می گوید: مردم سالاری نه تنها به خودی خود پایان راه نیست بلکه قویا به پیشرفت اقتصادی و اجتماعی، صلح و امنیت بین المللی همچنین احترام به آزادی ها و حقوق بشر بنیادین کمک می نماید.



وی می گوید در حالیکه مردمسالاری همواره به عنوان مجموعه ای از اصول جهانی مناسب و نظام سیاسی و اجتماعی بهینه در نظر گرفته می شود، اما چالش ها برای تحکیم مردمسالاری در سراسر جهان همچنان بیشمار و دشوار باقی مانده است. باز سازی یا ایجاد مردمسالاری های جدید، حفظ مردم مدل های شکننده و بهبود کیفیت مردمسالاری هایی که حتی مدت زمان زیادی از تاسیس آن ها می گذرد، نیازمند تعهد و تلاش سخت است.



این مقام سازمان ملل متحد در ادامه پیام حود آورده است: مسئولیت نخست برای تحول دموکراتیک متوجه جوامع ملی است. در عین حال جامعه بین المللی می تواند نقش حمایتی ایفا نماید. در واقع درخواست برای کمک سازمان ملل برای ایجاد نهادها، انتخابات، حکومت قانون، تقویت جوامع مدنی و سایر جنبه های مردمسالاری به نحو چشمگیری افزایش یافته است. احتمالا این روند ادامه خواهد یافت.

