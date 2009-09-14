رئیس کمیسیون آموزش مجلس در گفتگو با مهر: دانشجوی ستاره دار نداریم/ دلیل مشکل برخی داوطلبان کنکور ارشد88

علی عباسپور تهرانی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسه برخی اعضای کمیسیون آموزش با دانشجویانی که در کنکور کارشناسی ارشد امسال عنوان می کردند ستاره دار محسوب شده اند، افزود:" کمیسیون آموزش جلسه ای با این افراد نداشته و تنها یک مورد که معرتض بوده اعتراض خود را با اعضای کمیسیون مطرح کرده است."

اصطلاح ستاره دار حاصل اشتباه وزارت علوم در سال 85 بود

وی افزود: "ما معتقدیم که دانشجوی ستاره دار وجود ندارد و این اصطلاحی است که به دلیل اشتباه وزارت علوم در سال 85 بر سر زبانها افتاد. طبق قانون در تمام دانشگاهها باید گزینش انجام شود و طبیعی است که در سال 85 گزینش با تأخیر انجام شد و به دلیل اینکه سال تحصیلی باید آغاز می شد، اسامی را اعلام کردند. وزارت علوم نیز عنوان کرد تعدادی که گزینش آنها نیامده ستاره دار هستند و گزینش آنها بعدا اعلام می شود."

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اظهار داشت: "به دلیل اینکه پاسخ گزینش آنها نیامده بود اعلام شده بود که ستاره دار هستند و باید ثبت نام کنند ولی ادامه تحصیل آنها منوط به نتیجه گزینش قطعی است."

وی گفت: " از این رو ثبت نام این دانشجویان موقتی بود و این اصطلاح باب شد."

عباسپور افزود: "ما در همان سالها در حدود 40 هزار دانشجو را وارد دوره کارشناسی ارشد کردیم و تنها کمتر از 40 نفر دچار این معضل شدند که این نیز امری طبیعی است. دانشگاهها باید بر اساس مقررات خاصی عمل کنند و هر فعالیتی طبق مقررات باشد."

وی با تأکید بر اینکه هر دانشگاهی نمی تواند به هر نحوی که می خواهد عمل کند به مهر گفت: " شورای عالی انقلاب فرهنگی ضوابطی گذاشته که اگر این ضوابط اجرا نشود تخلف است و در کمیته انضباطی باید مطرح شود. چنین قوانینی در تمام کشورها وجود دارد."

دانشگاه نباید به محیط غیر علمی تبدیل شود

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اظهار داشت: "دانشگاه نباید به جای محیطی علمی و آزاد اندیشانه تبدیل به محیطی غیر علمی شود."

وی اضافه کرد: "لذا بر این اساس در هر دانشگاهی بحث فعالیتهای دانشجویی یا کمیته های انضباطی مطرح است اما چیزی تحت عنوان دانشجوی ستاره دار در کنکور 88 و در سالهای گذشته وجود نداشته است."

دانشجویان معترض به نتیجه کنکور از راه قانونی اقدام کنند

عباسپور گفت: "در هر حال اگر دانشجویی در کنکور کارشناسی ارشد نسبت به گزینش علمی و اخلاقی مسئله و اعتراضی دارد براساس ضوابط قانونی می تواند به وزارت علوم مراجعه کند. البته برای پیگری به کمیسیون آموزش مجلس نیز می تواند مراجعه کند."

دانشجوی مخرب جایی در دانشگاه ندارد

وی با اشاره به فعالیتهای غیرقانونی در حوادث اخیر در دانشگاهها تأکید کرد: "اگر دانشجویی قرار باشد آمفی تئاتر دو میلیاردی دانشگاهی را به آتش بکشاند نمی تواند جایگاهی در دانشگاه داشته باشد."

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به مهر گفت: "در کنکور ارشد امسال نیز ممکن است تنها 10 نفر این چنین مشکلاتی را داشته باشند اما ستاره دار نیستند."