متاسفم که استقلال با امتیاز تبریز را ترک می کند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، فراز کمالوند شامگاه یکشنبه پس از دیدار دو تیم تراکتور و استقلال افزود: با توجه به موقیعت های بی شمار تراکتورسازی برابر استقلال تهران می توانستیم با سه امتیاز از زمین خارج شویم که با بی دقتی مهاجمان به هدفمان نرسیدیم.

وی از بازی شاگردانش مقابل تیم بزرگ پایتخت اظهار رضایت کرد و افزود: باید یادآوری کنم که ما پنج بازیکن کلیدی خود را در این مسابقه همراه نداشته و با کمبود نفرات باتجربه مواجه بودیم.

کمالوند نیز تاثیر تماشاگران و نقش آنها در امتیازگیری تراکتورسازی را از یاد نبرد و گفت: بدون شک تشویق بی امان هواداران و فشار زیاد آنها بر تیم حریف موجب به هم خوردن تمرکز هر تیمی حتی استقلال خواهد شد.

وی یادآور شد: احساس غرور می کنم سرمربی تیمی هستم که از نظر تعداد و ویژگی های هواداران خود در میان استان های کشور بی نظیر هستند.

کمالوند که از نتیجه بازی چندان راضی به نظر نمی رسید در پایان مصاحبه خود دوباره تاکید کرد: با توجه به هفت موقعیت مسلم گل، تیم من شایسته پیروزی بود.