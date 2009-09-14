جزئیات استخدام عضو هیئت علمی پیمانی در دانشگاههای علوم پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز امور هیئت علمی معاونت آموزشی وزارت بهداشت این فراخوان را برای جذب و استخدام عضو هیئت علمی پیمانی در رشته های علوم پایه و بالینی دانشگاهها منتشر کرده است و متقاضیان به مدت 15 روز از زمان انتشار فراخوان در روزنامه های کثیر الانتشار فرصت دارند، فرم های مربوطه را تکمیل کنند.

بر اساس اعلام معاونت آموزشی، شرایط عمومی که برای متقاضیان استخدام ذکر شده است شامل اعتقاد به مبانی نظام مقدس جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه، داشتن تابعیت ایرانی، عدم سوء پیشینه کیفری و جزایی و دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا پایان دوره ضرورت نظام (ویژه آقایان) است.

در هر دانشگاه یا دانشکده در شرایط مساوی، اولویت استخدام با متقاضیان بومی است و مشمولین قانون استخدام کشوری نیز در صورت تمایل به عضویت در هیئت علمی دانشگاهها می توانند با داشتن شرایط لازم در فراخوان شرکت کنند.

برای استخدام اعضای هیئت علمی در دانشگاه های علوم پزشکی شرایط اختصاصی نیز اعلام شده است که دارا بودن دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی یا گواهی فراغت از تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد، دکتری علوم پایه پزشکی (Ph.D) و دارا بودن حداکثر سن 35 سال برای داوطلبان استخدام پیمانی و رسمی دارای مدرک کارشناسی ارشد و سن 45 سال برای دارندگان مدارک دکتری (Ph.D) و دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی از جمله این شرایط است.

شرکت افراد مشغول به تحصیل در آزمون فراخوان ممنوع اس و این دسته از افراد می توانند پس از پایان فراغت از تحصیل و اخذ مدرک دانشگاهی در فراخوان های آتی شرکت کنند.

شرکت متعهدین خدمت بصورت آموزشی ،پژوهشی و درمانی به دانشگاهها پس از گذراندن یکسال از خدمات، در آزمون فراخوان بلامانع است . شرکت در فراخوان سایر دانشگاهها به غیر ازدانشگاه محل تعهدیا خدمت با موافقت موسسه مبداء ممکن خواهد بود.

شرکت در فراخوان دو دانشگاه مجاز خواهد بود، مشروط بر اینکه یکی از دانشگاهها دانشگاه مادر ( تهران، ایران، شهید بهشتی، شیراز، اصفهان، تبریز، مشهد، کرمان و اهواز) نباشد. در صورت انتخاب دو دانشگاه اولویت با انتخاب اول خواهد بود.

معاونت آموزشی وزارت بهداشت دانشگاههای علوم پزشکی و موسسات وابسته وزارت بهداشت، ظرفیت جذب هیئت علمی را در رشته های مختلف اعلام شده است.

بر اساس ظرفیت اعلام شده 11 نفر در اراک، 34 نفر در اصفهان، 8 نفر در اردبیل، 5 نفر در انستیتو پاستور، 37 نفر در اهواز، 73 نفر در ایران، 18 نفر در ایلام، 15 نفر در بندرعباس، 7 نفر در بوشهر، 5 نفر در بیرجند، 5 نفر در بابل، 5 نفر در پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم، 5 نفر در جهرم، 13 نفر در بجنورد، 11 نفر در رفسنجان، 18 نفر در سبزوار، 6 نفر در سمنان، 30 نفر در شاهرود، 18 نفر در شهرکرد، 9 نفر در علوم بهزیستی و توانبخشی، 28 نفر در شیراز، 15 نفر در فسا، 7 نفر در قزوین، 4 نفر در قلب و عروق شهید رجایی ، 12 نفر در کردستان، 30 نفر در کرمان، 7 نفر در گلستان، 4 نفر در گناباد، 24 نفر در گیلان، 10 نفر در لرستان، 11 نفر در مازندران، 30 نفر در مشهد، 57 نفر در همدان، 10 نفر در یاسوج، 41 نفر در یزد در کسوت هیئت علمی جذب می شوند.