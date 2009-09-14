جایی برای افزایش پذیرش نداریم/ بدون امکانات افزایش ظرفیت غیرموجه است

غلامرضا قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پیش از این هم بارها گفته ایم که در سطح کارشناسی افزایش ظرفیت پذیرش دانشگاه مشکل جدی محسوب می شود.

وی افزود: امروز ما در دانشگاههای بزرگی مثل دانشگاه صنعتی اصفهان با مشکلات عدیده ای در زمینه حمل و نقل و تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاه و کلاس روبرو هستیم.

رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: امسال نیز در مقطع کارشناسی ارشد افزایش ظرفیت زیادی را شاهد بودیم و همچنین در مقطع دکتری با افزایش 50 درصدی مواجه شدیم.

وی با بیان اینکه تنها افزایش 3 تا 5 درصدی در طول هر سال قابل قبول و منطقی است افزود: با بحث افزایش پذیرش در دوره دکتری و کارشناسی ارشد مشکلی نداریم و حتی از چنین رویکردی استقبال می کنیم اما در مقطع کارشناسی معتقدیم که جایی برای افزایش نداریم.

قربانی تاکید کرد: افزایش ظرفیت پذیرش در دانشگاههای کشور تنها زمانی موجه خواهد شد که امکانات و شرایط لازم را نیز فراهم کنند.

وی افزود: برخی از دانشگاهها در چند سال گذشته از رسیدگی خوبی برخوردار بودند اما دانشگاه صنعتی اصفهان متاسفانه حتی در تامین بودجه عمرانی و آموزشی خود نیز مشکل دارد.