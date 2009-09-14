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۲۳ شهریور ۱۳۸۸، ۱۰:۰۰

جایی برای افزایش پذیرش نداریم/ بدون امکانات افزایش ظرفیت غیرموجه است

جایی برای افزایش پذیرش نداریم/ بدون امکانات افزایش ظرفیت غیرموجه است

رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان درباره معضل افزایش بیش از اندازه ظرفیت دانشگاهها در هر سال جهت دستیابی به اهداف چشم انداز در بعد تعداد دانشجو گفت: افزایش ظرفیت پذیرش تنها زمانی موجه است که امکانات لازم را فراهم کنند.

غلامرضا قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پیش از این هم بارها گفته ایم که در سطح کارشناسی افزایش ظرفیت پذیرش دانشگاه مشکل جدی محسوب می شود.

وی افزود: امروز ما در دانشگاههای بزرگی مثل دانشگاه صنعتی اصفهان با مشکلات عدیده ای در زمینه حمل و نقل و تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاه و کلاس روبرو هستیم.

رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: امسال نیز در مقطع کارشناسی ارشد افزایش ظرفیت زیادی را شاهد بودیم و همچنین در مقطع دکتری با افزایش 50 درصدی مواجه شدیم.

وی با بیان اینکه تنها افزایش 3 تا 5 درصدی در طول هر سال قابل قبول و منطقی است افزود: با بحث افزایش پذیرش در دوره دکتری و کارشناسی ارشد مشکلی نداریم و حتی از چنین رویکردی استقبال می کنیم اما در مقطع کارشناسی معتقدیم که جایی برای افزایش نداریم.

قربانی تاکید کرد: افزایش ظرفیت پذیرش در دانشگاههای کشور تنها زمانی موجه خواهد شد که امکانات و شرایط لازم را نیز فراهم کنند.

وی افزود: برخی از دانشگاهها در چند سال گذشته از رسیدگی خوبی برخوردار بودند اما دانشگاه صنعتی اصفهان متاسفانه حتی در تامین بودجه عمرانی و آموزشی خود نیز مشکل دارد.

کد مطلب 946797

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