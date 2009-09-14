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۲۳ شهریور ۱۳۸۸، ۱۰:۰۳

دقایقی پیش در تهران؛

پنجمین دادگاه متهمان حوادث پس از انتخابات آغاز شد

پنجمین دادگاه متهمان حوادث پس از انتخابات آغاز شد

پنجمین دادگاه علنی رسیدگی به اتهامات متهمان حوادث پس از انتخابات دقایقی پیش در تهران آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین دادگاه علنی رسیدگی به اتهامات متهمان حوادث پس از انتخابات تهران صبح امروز دوشنبه در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد. 

در برگزاری و پوشش خبری این دادگاه بر رعایت تبصره ذیل ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری تاکید شده است .

در تبصره ماده 188 قانون آئین دادرسی کیفری آمده است: «منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی است. خبرنگاران رسانه‌ها می توانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیه کرده و بدون ذکر نام یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی و متشکی عنه باشد منتشر نماید. تخلف از قسمت اخیر این تبصره در حکم افتراء است».

کد مطلب 946802

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